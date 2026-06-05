हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: तत्काल टिकट के लिए कौन सा ऐप बेहतर, IRCTC या Rail One? जानिए

Train News: तत्काल टिकट के लिए कौन सा ऐप बेहतर, IRCTC या Rail One? जानिए

IRCTC Vs Rail One: कभी-कभी इमरजेंसी में अचानक यात्रा करनी पड़ती है और ऐसे में तत्काल टिकट बुक करना आसान नहीं होता. जानिए IRCTC और Rail One में कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा तेज है.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 05 Jun 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • तत्काल बुकिंग हेतु पहले लॉगिन, मास्टर लिस्ट उपयोग करें।

IRCTC Vs Rail One: कभी-कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता है, जिसके लिए ज्यादातर लोग ट्रेन की तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तत्काल टिकट बुक करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है.

जैसे ही बुकिंग विंडो खुलती है, कुछ ही मिनटों में सीटें फुट हो जाती हैं. इसलिए सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना काफी जरूरी है. इन दिनों यात्रियों के मन में Rail One ऐप और IRCTC प्लेटफॉर्म को लेकर सवाल है कि आखिर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए कौन सा ऐप ज्यादा तेज और सुविधाजनक है.

भारत का रहस्यमयी रेलवे स्टेशन! 365 दिनों में सिर्फ 2 दिन चलती है ट्रेन, जानिए वजह

IRCTC क्या है और कैसे काम करता है?

अगर बात करें IRCTC की तो यह भारतीय रेलवे की आधिकारिक ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा है, जिसका उपयोग देशभर के करोड़ों यात्री करते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सीधे रेलवे के टिकटिंग सिस्टम से जुड़ा होता है. काफी भारी ट्रैफिक के बाद भी IRCTC लगातार अपने सर्वर और बुकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम करता रहता है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके.

Rail One ऐप की खासियत क्या है?

Rail One ऐप को रेलवे सेवाओं को एकीकृत करने के मकसद से तैयार किया गया है. इस प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग ही नहीं, बल्कि साथ-साथ रेलवे से जुड़ी कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. इसका यूजर इंटरफेस काफी आधुनिक और आसान माना जाता है, जिससे यूजर्स को कई सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं.

तत्काल टिकट के लिए कौन है तेज?

अगर बात करें तत्काल टिकट बुकिंग की तो इस मामले में IRCTC ऐप को ज्यादा सटीक और तेज माना जाता है. यह भारतीय रेलवे का आधिकारिक प्लेटफॉर्म है और सीधे सिस्टम से जुड़ा होता है. वहीं रेल वन या अन्य थर्ड पार्टी ऐप्स IRCTC के API के जरिए काम करते हैं, जिससे डेटा ट्रांसफर में कुछ मिलीसेकेंड की देरी हो सकती है. यही वजह है कि कई बार IRCTC पर टिकट जल्दी बुक हो जाता है.

रेलवे पर बड़ी खबर, IRCTC ने 3 करोड़ यूजर ID पर लिया ये एक्शन, रुकेगी कंफर्म टिकटों की कालाबाजारी

दूसरे ऐप्स में देरी क्यों होती है?

इसके पीछे का कारण यह है कि थर्ड पार्टी ऐप्स तत्काल बुकिंग विंडो कभी-कभी थोड़ी देर से खुलती है. जबकि IRCTC पर टिकट बुकिंग ठीक तय समय पर शुरू होती है. इसलिए तेज बुकिंग के लिए IRCTC प्लेटफॉर्म को ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है.

तत्काल टिकट बुकिंग के लिए जरूरी टिप्स

जब भी तत्काल टिकट बुक करें तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान दें जैसे...

  • हमेशा पहले से लॉगिन तैयार रखें.
  • साथ ही मास्टर लिस्ट का इस्तेमाल करें.
  • IRCTC वॉलेट में पहले से ही पैसे एड कर लें.
  • तेज इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें.

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Rail One App
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train News: तत्काल टिकट के लिए कौन सा ऐप बेहतर, IRCTC या Rail One? जानिए
तत्काल टिकट के लिए कौन सा ऐप बेहतर, IRCTC या Rail One? जानिए
यूटिलिटी
नए श्रम कानून का बड़ा फैसला, 2 बच्चों तक हर महीने 1000 तक का क्रेच अलाउंस पाएंगे कर्मचारी
नए श्रम कानून का बड़ा फैसला, 2 बच्चों तक हर महीने 1000 तक का क्रेच अलाउंस पाएंगे कर्मचारी
यूटिलिटी
Ac Safety Tips: AC में दिखें ये 5 संकेत तो तुरंत रहें सतर्क, वरना हो सकता है ब्लास्ट का खतरा
AC में दिखें ये 5 संकेत तो तुरंत रहें सतर्क, वरना हो सकता है ब्लास्ट का खतरा
यूटिलिटी
Driving License: एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पर लग सकता है भारी जुर्माना, जानें रिन्यूअल नियम
एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पर लग सकता है भारी जुर्माना, जानें रिन्यूअल नियम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आमिर खान ने गौरी स्प्रैट संग शादी की पुष्टि की, 5 जुलाई को लेंगे सात फेरे (05.06.26)
Laxmi Niwas:😯Radhika को हुआ Veer पर शक, क्या सामने आएगा मंगलसूत्र का सच? #sbs
Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जिस समय खामनेई पर हुआ था अटैक, मैं वहीं था..., ईरान के विदेश मंत्री ने सुनाया वो खौफनाक मंजर
जिस समय खामनेई पर हुआ था अटैक, मैं वहीं था..., ईरान के विदेश मंत्री ने सुनाया वो खौफनाक मंजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2017 से पहले सपा के गुंडे लोगों का राशन खा जाते थे..., बलरामपुर में बोले CM योगी आदित्यनाथ
2017 से पहले सपा के गुंडे लोगों का राशन खा जाते थे..., बलरामपुर में बोले CM योगी आदित्यनाथ
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगी ये 4 टीमों, कतर को भी मिला पहला मौका
फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगी ये 4 टीमों, कतर को भी मिला पहला मौका
साउथ सिनेमा
500 करोड़ी 'जन नायकन' पर मंडराया बड़ा खतरा, थलापति विजय ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को तुरंत पैसे लौटाने का दिया आदेश
थलापति विजय का बड़ा फैसला, 'जन नायकन' के डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिफंड होंगे पैसे
इंडिया
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
शिक्षा
Explained: पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ ही आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच निकलते
पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच जाते
इंडिया
'मां-पापा माफ कर देना, दोबारा...', सुसाइड के कुछ दिन बाद मिला NEET अभ्यर्थी का रुला देने वाला नोट
'माफ करना, दोबारा..., सुसाइड के कुछ दिन बाद मिला NEET अभ्यर्थी का रुला देने वाला नोट
एग्रीकल्चर
सिर्फ 45 दिनों में पैसों की बारिश, बैंगन की इस खास वैरायटी से होगी बंपर पैदावार, जानें बुवाई का सही तरीका
सिर्फ 45 दिनों में पैसों की बारिश, बैंगन की इस खास वैरायटी से होगी बंपर पैदावार, जानें बुवाई का सही तरीका
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget