फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगी ये 4 टीमों, कतर को भी मिला पहला मौका

इस बार का फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2026) कई मायनों में ऐतिहासिक होगा. आगामी फुटबॉल वर्ल्ड कप में चार टीमें डेब्यू करेंगी, जबकि कतर को भी पहली बार मौका मिला है. गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार क्वालीफाई करने वाली कतर दूसरा विश्व कप खेलेगी. तो आइए जानते हैं कि किन चार टीमों को पहला मौका मिला है और कैसे दूसरी बार खेलनी वाली कतर ने पहली बार क्वालीफाई किया है.

ये 4 टीमें करेंगी डेब्यू

पहली बार क्वालीफाई करके खेलने वाली 4 टीमों में केप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान शामिल है.

केप वर्डे (Cape Verde)

फिलहाल केप वर्डे रैंकिंग में 68वें नंबर पर है. करीब 525,000 की आबादी वाला, सेनेगल के तट से दूर स्थित यह छोटा द्वीपसमूह, कुराकाओ और आइसलैंड के बाद वर्ल्ड कप में भाग लेने वाला तीसरा सबसे कम आबादी वाला देश बन जाएगा.

कुराकाओ (Curacao)

रैंकिंग में कुराकाओ फिलहाल 83वें पायदान पर है. कुराकाओ फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करने वाला सबसे कम आबादी वाला देश बन गया है.

जॉर्डन (Jordan)

रैंकिंग में जॉर्डन फिलहाल 63वें पायदान पर है. विश्व कप से पहले टीम के खिलाड़ियों का जोश काफी हाई नजर आ रहा है. फुटबॉल में अंडरडॉग कहे जाने वाले जॉर्डन के मिडफील्डर नूर अल-रवाब्देह ने कहा, "हम वर्ल्ड कप में सिर्फ हिस्सा लेने नहीं जा रहे हैं. हम टूर्नामेंट में जितना संभव हो उतना आगे बढ़ने का लक्ष्य रख रहे हैं."

उज्बेकिस्तान (Uzbekistan)

फिलहाल उज्बेकिस्तान रैंकिंग के मामले में 50वें पायदान पर है. देश के फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष ने टीम के वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करने को लेकर कहा, "वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करना 34 सालों से 38 मिलियन लोगों का सपना रहा है."

दूसरी बार खेलने वाली कतर ने कैसे पहली बार किया क्वालीफाई?

कतर ने पहला विश्व कप 2022 में खेला था. अब 2026 में टीम दूसरे वर्ल्ड कप के लिए मैदान पर उतरेगी. यह पहला मौका है कि जब कतर ने क्वालीफाई करके जगह हासिल की है. 2022 में टीम को मेजबान के रूप में जगह मिली थी. इस बार टूर्नामेंट की मेजबानी तीन देश मिलकर कर रहे हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा शामिल है.

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