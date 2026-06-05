हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDriving License: एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पर लग सकता है भारी जुर्माना, जानें रिन्यूअल नियम

Driving License: एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पर लग सकता है भारी जुर्माना, जानें रिन्यूअल नियम

Driving License: कई लोग रोजाना गाड़ी चलाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है. अगर आपका भी DL एक्सपायर हो गया है तो इसे रिन्यू कराने के नियम जानना जरूरी है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 05 Jun 2026 04:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना।

Driving License Update: कई वाहन चालकों को ये नहीं पता होता कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और फिर चेकिंग के दौरान उन पर पेनल्टी लग जाती है. अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आज हम आपको बताएंगे कि उसे रिन्यूअल कराने के नियम क्या हैं और साथ ही साथ पेनल्टी लगने के भी चार्जिस क्या है वह भी बताएंगे.

लाइसेंस एक्सपायर होने पर हर एक चालक के लिए 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है. जिस दौरान आप बिना जुर्माना दिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं पर अगर इस टाइम पीरियड में आपने रिन्यू नहीं करवाया तो 30 दिनों के ग्रेस पीरियड के बाद आपको लेट फीस देनी पड़ती है.

ये भी पढ़े: पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले जरूर डिलीट कर दें ये चीजें, वरना बाद में हो जाएगी मुसीबत

ड्राइविंग लाइसेंस के नियम क्या है?

भारत का नियम ये कहता है कि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है तो उसे दिए गए निर्धारित समय पर रिन्यू करवा लें अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आपका गाड़ी चलाना गैरकानूनी माना जाता है जिसकी वजह से आपको जुर्माना देना होगा.

ये भी पढ़े: घर बैठे कैसे कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई? जान लें बेहद आसान तरीका

ग्रेस पीरियड और रिन्यूअल का सही समय

आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद ग्रेस पीरियड की सीमा 30 दिन की होती है उस बीच अगर आपने अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लिया तो आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन 30 दिनों के बाद लेट फीस देनी पड़ती है.

अन्य स्टेट में 5 साल तक की छूट मिलती है जिसका मतलब है कि आप 5 साल के बाद भी रिन्यूअल करवा सकते हैं मगर उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल हो सकता है और आपको फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है.

एक्सपायर्ड लाइसेंस पर गाड़ी चलाने के पेनल्टी चार्जिस

भारत सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 177 लागू किया था और सरकार ने ये सूचना दी थी कि बिना किसी वैलिड लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है पर ये जुर्माने अलग-अलग राज्यों के हिसाब से होते हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल

अगर आपको अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराना है तो parivahan.gov.in पर जाकर DL Renewal विकल्प चुनें बाद में सारी जानकारी भर दें.

  •  पुराना DL
  • आधार/पैन/वोटर ID
  • मेडिकल सर्टिफिकेट 50+ उम्र या कमर्शियल DL के लिए
  •  पासपोर्ट साइज फोटो

Published at : 05 Jun 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Driving License Utility News License Renewal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Driving License: एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पर लग सकता है भारी जुर्माना, जानें रिन्यूअल नियम
एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पर लग सकता है भारी जुर्माना, जानें रिन्यूअल नियम
यूटिलिटी
Investment Guide: बैंक FD कराएं या घर पर सोलर लगवाएं? कहां मिलेगा सबसे ज्यादा रिटर्न? समझिए गणित
बैंक FD कराएं या घर पर सोलर लगवाएं? कहां मिलेगा सबसे ज्यादा रिटर्न? समझिए गणित
यूटिलिटी
क्या गर्मियों में ज्यादा फटते हैं LPG सिलेंडर? भीषण आग से बचाव के वो टिप्स, जो आएंगे आपके काम
क्या गर्मियों में ज्यादा फटते हैं LPG सिलेंडर? भीषण आग से बचाव के वो टिप्स, जो आएंगे आपके काम
यूटिलिटी
Train News: भारत का रहस्यमयी रेलवे स्टेशन! 365 दिनों में सिर्फ 2 दिन चलती है ट्रेन, जानिए वजह
भारत का रहस्यमयी रेलवे स्टेशन! 365 दिनों में सिर्फ 2 दिन चलती है ट्रेन, जानिए वजह
Advertisement

वीडियोज

Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अन्नामलाई ने छोड़ा साथ, नई पार्टी का किया ऐलान, BJP बोली- 'उनके जाने से कोई नुकसान नहीं'
अन्नामलाई ने छोड़ा साथ, नई पार्टी का किया ऐलान, BJP बोली- 'उनके जाने से कोई नुकसान नहीं'
मध्य प्रदेश
दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और अब इंदौर... 4 अग्निकांड और 26 मौतें, कैसे इंसानों को जिंदा जला रही आग!
दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और अब इंदौर... 4 अग्निकांड और 26 मौतें, कैसे इंसानों को जिंदा जला रही आग!
क्रिकेट
24 साल के इस खिलाड़ी पर गौतम गंभीर मेहरबान, AFG टेस्ट में नंबर-3 का स्पॉट फिक्स; बोले- 'उसने IPL में...'
इस खिलाड़ी पर गौतम गंभीर मेहरबान, AFG टेस्ट में नंबर-3 का स्पॉट फिक्स; बोले- 'उसने IPL में...'
बॉलीवुड
'जाओ जाकर देखो', ईशा देओल ने शेयर किया बॉबी देओल की बंदर का रिव्यू, बोलीं- 'भैया बेस्ट फॉर्म में'
ईशा देओल ने शेयर किया बॉबी देओल की बंदर का रिव्यू, बोलीं- 'भैया बेस्ट फॉर्म में'
इंडिया
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
विश्व
US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'
US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
एग्रीकल्चर
क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?
क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget