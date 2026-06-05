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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMonsoon Alert: केरल पहुंचा मानसून! IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, जानिए यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी एंट्री?

Monsoon Alert: केरल पहुंचा मानसून! IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, जानिए यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी एंट्री?

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 4 जून को केरल में दस्तक दे दी. मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. जानिए यूपी, बिहार और दिल्ली में मानसून कब पहुंचेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 06:50 PM (IST)
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देशभर में लोग जिस मानसून का इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार केरल पहुंच गया है. हालांकि इस बार मानसून के आने को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे. आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरल पहुंच जाता है, जबकि इस बार मौसम विभाग ने इसके 26 मई को ही पहुंचने की संभावना जताई थी. लेकिन मानसून न तो तय समय से पहले पहुंचा और न ही 1 जून को. आखिरकार 4 जून को दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दी, जिसके बाद केरल समेत दक्षिण भारत के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है.

मौसम विभाग के अनुसार अब मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और 5 जून तक यह कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा के कुछ हिस्सों में भी पहुंच गया है. आने वाले दिनों में यह और आगे बढ़ेगा तथा उत्तर भारत के राज्यों तक पहुंचेगा. मौसम विभाग ने बताया है कि अगले सात दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. अगले दो से तीन दिनों में मानसून मध्य अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम-मध्य और पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों तक पहुंच सकता है.

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नॉर्थ ईस्ट में कब होगी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार 5 से 11 जून के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में व्यापक बारिश होने की संभावना है. वहीं 6 से 11 जून तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. 5 से 7 जून के दौरान असम और मेघालय में आंधी, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. इसके अलावा 5 से 8 जून तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश जारी रह सकती है.

दक्षिण भारत में कब होगी बारिश?

दक्षिण भारत की बात करें तो 5 से 11 जून के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. 6 से 11 जून के बीच उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में और 5 जून तथा 8 से 11 जून तक दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बारिश हो सकती है.

दक्षिण के कई राज्यों में बिजली गिरने की आशंका

इसके अलावा 5 से 11 जून के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप और तेलंगाना में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश होने का अनुमान है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 5 से 7 जून के बीच तथा 8 से 11 जून के दौरान भी भारी बारिश हो सकती है. केरल और माहे में 6 से 7 जून और 10 से 11 जून तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. लक्षद्वीप में 5 से 7 जून तक और कर्नाटक के कई हिस्सों में 5 से 11 जून तक भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक के कई इलाकों में आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाएं चल सकती हैं.

उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम

उत्तर भारत में भी मौसम बदलने वाला है. 5 और 6 जून के दौरान जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश हो सकती है. 5 जून को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है. इसके अलावा 5 से 7 जून और 11 जून तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में बारिश हो सकती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 से 6 जून और 11 जून को जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 से 6 जून और 10 से 11 जून तक बारिश की संभावना है. राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है. पश्चिमी राजस्थान में 5 से 7 जून और पूर्वी राजस्थान में 5 से 11 जून तक बारिश होने का अनुमान है. वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 6 से 11 जून तक बारिश जारी रह सकती है. कई इलाकों में आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी किया गया है.

यूपी और दिल्ली में कब पहुंचेगा मानसून?

मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब धीरे-धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा. महाराष्ट्र में आमतौर पर मानसून 10 जून के आसपास पहुंचता है. मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इसके 15 जून तक पहुंचने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में यह 20 जून तक पहुंच सकता है. गुजरात में मानसून आमतौर पर 20 से 25 जून के बीच पहुंचता है. उत्तर प्रदेश में मानसून के 20 से 25 जून के बीच पहुंचने का अनुमान है. वहीं बिहार में 15 जून तक मानसून आने की संभावना जताई गई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून के पहुंचने की संभावित तारीख 25 जून बताई गई है.

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Published at : 05 Jun 2026 06:50 PM (IST)
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