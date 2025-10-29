बच्चे की फीस के लिए नहीं है पैसे तो SBI करेगा मदद, इस स्कॉलरशिप के लिए करें अप्लाई

इस योजना के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. स्कूल के छात्रों के परिवार की सालाना आय 300000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वहीं कॉलेज या उच्च शिक्षा के लिए 600000 रुपये की सीमा रखी गई है. आरक्षित वर्ग के छात्रों को 10% अंकों में छूट दी जाएगी और 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी.