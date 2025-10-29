हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बच्चे की फीस के लिए नहीं है पैसे तो SBI करेगा मदद, इस स्कॉलरशिप के लिए करें अप्लाई

SBI Scholarship: SBI ने ऐसी स्कॉलरशिप शुरू की है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन योग्य छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे. इस तारीख तक करें आवेदन. जान लीजिए क्या है प्रोसेस.

29 Oct 2025 11:34 AM (IST)
आजकल पढ़ाई काफी महंगी होती चली जा रही है. स्कूल से लेकर कॉलेज तक की फीस कई परिवारों के बजट से बाहर होती जा रही है. हर मां-बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा पाए. लेकिन आर्थिक हालात के चलते यह सपना अधूरा रह जाता है. इसी परेशानी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई स्कॉलरशिप योजना शुरू की है.

देश के कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में होशियार हैं. लेकिन पैसों की कमी उनके रास्ते में रुकावट बनती है. ऐसे छात्रों के लिए SBI ने अपनी 75वीं वर्षगांठ पर Platinum Jubilee Asha Scholarship 2025-26 लॉन्च की है. इसका मकसद स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्रों को आर्थिक मदद देना है.
इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को पढ़ाई के स्तर के हिसाब से 15000 रुपये से लेकर 2000000 रुपये तक की सहायता मिलेगी. यह राशि स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्स या विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों को दी जाएगी. इसमें IIT और IIM जैसे संस्थानों के छात्र भी शामिल हैं.
इस योजना के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. स्कूल के छात्रों के परिवार की सालाना आय 300000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वहीं कॉलेज या उच्च शिक्षा के लिए 600000 रुपये की सीमा रखी गई है. आरक्षित वर्ग के छात्रों को 10% अंकों में छूट दी जाएगी और 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी.
जो छात्र इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं. वह 15 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आखिरी तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए जरूरी है कि पात्रता की सभी शर्तें पढ़कर और दस्तावेज पूरे कर समय पर आवेदन कर दें.
फॉर्म भरते समय छात्रों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिनमें पिछली परीक्षा की मार्कशीट, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, फीस रसीद, बैंक खाता डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो और जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं. बिना इन दस्तावेजों के आवेदन स्वीकार नहीं होगा.
आवेदन करने के लिए इच्छुक छात्र SBI Asha Scholarship की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. Apply Now पर क्लिक कर मोबाइल नंबर या ईमेल से रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें, सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और नियम-शर्तें स्वीकार करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन की कंफर्मेशन ईमेल या SMS के जरिए मिल जाएगी.
Published at : 29 Oct 2025 11:34 AM (IST)
Embed widget