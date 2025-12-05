हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीब्लोअर की जगह ऑयल हीटर खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लीजिए किन चीजों का रखना होगा ध्यान

ब्लोअर की जगह ऑयल हीटर खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लीजिए किन चीजों का रखना होगा ध्यान

Oil Heater Using Tips: सर्दियों में आपके घर के लिए ऑयल हीटर ज्यादा सही रहता है. लेकिन ऑयल हीटर खरीदने से पहले आपको इन बातों के बारे में पता कर लेना जरूरी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Dec 2025 05:58 PM (IST)
Oil Heater Using Tips: सर्दियों में आपके घर के लिए ऑयल हीटर ज्यादा सही रहता है. लेकिन ऑयल हीटर खरीदने से पहले आपको इन बातों के बारे में पता कर लेना जरूरी है.

देश में सर्दियों की दस्तक हो चुकी है. खास तौर पर अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में इन दिनों लोगों की ठिठुरन बढ़ चुकी है. सर्दियों से बचने के लिए लोग अभी से कई तरह की चीज है आजमाने लगे हैं. उनमें सबसे बड़ा है रूम हीटर.

1/6
सर्दियों में लोग अक्सर ब्लोअर या फैन हीटर उठा लाते हैं. लेकिन अगर आप घर में अच्छे से गर्मी चाहते हैं. तो ऑयल हीटर ज्यादा सही ऑप्शन है. यह कमरे को धीरे-धीरे लेकिन बराबर गर्म करता है और हवा की नमी भी नहीं उड़ाता.
सर्दियों में लोग अक्सर ब्लोअर या फैन हीटर उठा लाते हैं. लेकिन अगर आप घर में अच्छे से गर्मी चाहते हैं. तो ऑयल हीटर ज्यादा सही ऑप्शन है. यह कमरे को धीरे-धीरे लेकिन बराबर गर्म करता है और हवा की नमी भी नहीं उड़ाता.
2/6
खरीदने से पहले कुछ बातें जरूर समझ लें. वरना जैसी गलतियां लोग रोज करते हैं. वैसी आप भी दोहरा देंगे. ऑयल-फिल्ड हीटर के अंदर खास थर्मल ऑयल होता है. यह तेल जलता नहीं बल्कि बार-बार गर्म होकर हीट ट्रांसफर करता है.
खरीदने से पहले कुछ बातें जरूर समझ लें. वरना जैसी गलतियां लोग रोज करते हैं. वैसी आप भी दोहरा देंगे. ऑयल-फिल्ड हीटर के अंदर खास थर्मल ऑयल होता है. यह तेल जलता नहीं बल्कि बार-बार गर्म होकर हीट ट्रांसफर करता है.
3/6
अंदर लगा इलेक्ट्रिक एलिमेंट तेल को गर्म करता है और फिर मेटल फिन्स पूरे कमरे में समान तापमान फैला देते हैं. यही वजह है कि इस तरह के हीटर लंबे समय तक गर्मी बनाए रखते हैं और रातभर चलाने के लिए भी सेफ माने जाते हैं.
अंदर लगा इलेक्ट्रिक एलिमेंट तेल को गर्म करता है और फिर मेटल फिन्स पूरे कमरे में समान तापमान फैला देते हैं. यही वजह है कि इस तरह के हीटर लंबे समय तक गर्मी बनाए रखते हैं और रातभर चलाने के लिए भी सेफ माने जाते हैं.
4/6
हीटर इस्तेमाल करते समय एक गलती लोग अक्सर करते हैं कि इसे लगातार कई घंटों तक ऑन छोड़ देते हैं. इससे ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है. कोशिश करें कि 3-4 घंटे से ज्यादा लगातार न चलाएं. अगर लंबे समय से हेाट रहा है तो उसे कुछ देर बंद रहने दें.
हीटर इस्तेमाल करते समय एक गलती लोग अक्सर करते हैं कि इसे लगातार कई घंटों तक ऑन छोड़ देते हैं. इससे ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है. कोशिश करें कि 3-4 घंटे से ज्यादा लगातार न चलाएं. अगर लंबे समय से हेाट रहा है तो उसे कुछ देर बंद रहने दें.
5/6
हीटर खरीदने से ज्यादा जरूरी है इसे सही तरीके से रखना और सही वेंटिलेशन देना. हीटर को पर्दे, कपड़ों या सोफे के पास कभी न रखें. कमरे को पूरी तरह बंद ना करें वरना घुटन हो सकती है. खिड़की थोड़ा खुली रखें, जिससे ताजी हवा आती रहे. इन छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सुरक्षित और आरामदायक हीटिंग का फायदा उठा सकते हैं.
हीटर खरीदने से ज्यादा जरूरी है इसे सही तरीके से रखना और सही वेंटिलेशन देना. हीटर को पर्दे, कपड़ों या सोफे के पास कभी न रखें. कमरे को पूरी तरह बंद ना करें वरना घुटन हो सकती है. खिड़की थोड़ा खुली रखें, जिससे ताजी हवा आती रहे. इन छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सुरक्षित और आरामदायक हीटिंग का फायदा उठा सकते हैं.
6/6
ऑयल हीटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह धुआं, जलन या सूखी हवा नहीं पैदा करता. बच्चों और बुजुर्गों वाले घरों में यह काफी सेफ माना जाता है. हवा में नमी बनी रहती है. इसलिए सुबह गला या नाक सूखने की दिक्कत भी कम होती है. कीमत थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन यह आराम और सेफ्टी के हिसाब से बेस्ट है.
ऑयल हीटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह धुआं, जलन या सूखी हवा नहीं पैदा करता. बच्चों और बुजुर्गों वाले घरों में यह काफी सेफ माना जाता है. हवा में नमी बनी रहती है. इसलिए सुबह गला या नाक सूखने की दिक्कत भी कम होती है. कीमत थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन यह आराम और सेफ्टी के हिसाब से बेस्ट है.
Published at : 05 Dec 2025 05:58 PM (IST)
Tags :
Room Heater Utility News Oil Heater

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Putin India Visit: 'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
विश्व
पुतिन के भारत दौरे के बीच पाकिस्तान की नीच हरकत! चीन की इस करतूत का खुलेआम कर दिया सपोर्ट
पुतिन के भारत दौरे के बीच पाकिस्तान की नीच हरकत! चीन की इस करतूत का खुलेआम कर दिया सपोर्ट
बॉलीवुड
'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी?
'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dhurandhar Review: Ranveer Singh ने किया Surprise, R. Madhavan & Akshaye Khanna की दमदार screen presence
Flight Delay या Cancel? DGCA के नियम जो Airlines आपको नहीं बताती | Paisa Live
IPO Alert: Luxury Time IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
New Labour Code 2024: Take-Home Salary क्यों कम होगी ? Full Salary Breakdown Explained | Paisa Live
IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Putin India Visit: 'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
विश्व
पुतिन के भारत दौरे के बीच पाकिस्तान की नीच हरकत! चीन की इस करतूत का खुलेआम कर दिया सपोर्ट
पुतिन के भारत दौरे के बीच पाकिस्तान की नीच हरकत! चीन की इस करतूत का खुलेआम कर दिया सपोर्ट
बॉलीवुड
'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी?
'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
यूटिलिटी
अब हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी का सेस लगाएगी मोदी सरकार, इन चीजों पर नहीं पड़ेगा कोई असर
अब हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी का सेस लगाएगी मोदी सरकार, इन चीजों पर नहीं पड़ेगा कोई असर
ट्रेंडिंग
अब इनका नंबर है... इंद्रेश उपाध्याय की शादी में पहुंचे कुमार विश्वास, धीरेंद्र शास्त्री की तरफ किया इशारा, देखें वीडियो
अब इनका नंबर है... इंद्रेश उपाध्याय की शादी में पहुंचे कुमार विश्वास, धीरेंद्र शास्त्री की तरफ किया इशारा, देखें वीडियो
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
Embed widget