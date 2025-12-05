ब्लोअर की जगह ऑयल हीटर खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लीजिए किन चीजों का रखना होगा ध्यान

हीटर खरीदने से ज्यादा जरूरी है इसे सही तरीके से रखना और सही वेंटिलेशन देना. हीटर को पर्दे, कपड़ों या सोफे के पास कभी न रखें. कमरे को पूरी तरह बंद ना करें वरना घुटन हो सकती है. खिड़की थोड़ा खुली रखें, जिससे ताजी हवा आती रहे. इन छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सुरक्षित और आरामदायक हीटिंग का फायदा उठा सकते हैं.