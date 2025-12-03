रायपुर में भी मैदान में घुसा विराट कोहली का फैन, फिर सिक्योरिटी ने लिया एक्शन; जानें क्या हुआ

विराट कोहली के फैंस अक्सर सिक्योरिटी को चकमा देकर क्रिकेट मैदान में घुसते रहे हैं. रांची में भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे मैच में ऐसा हुआ था. अब रायपुर में खेले गए, दूसरे ODI मैच में भी कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिली है. भारतीय पारी के दौरान जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, तब एक फैन सिक्योरिटी को चकमा देकर मैदान में घुस आया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे धर दबोचा और घसीटते हुए मैदान से बाहर ले गए.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सुरक्षा कर्मी विराट कोहली के फैन को घसीटते हुए मैदान से बाहर ले जा रहे हैं. जब सुरक्षा कर्मियों ने मैदान में घुसे व्यक्ति को कंधों पर उठा लिया, तो वीडियो में कुछ लोगों के जोर-जोर से ठहाके लगाने की आवाज आई. मैदान में आए दर्शकों ने भी इस घटना का भरपूर आनंद लिया.

इससे पहले रांची में भी एक फैन, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर मैदान में घुस आया था. वो फैन विराट कोहली के चरणों में लेट गया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थीं.

A fan breached the security at Raipur to meet Virat Kohli and see how security took him out 😭 pic.twitter.com/zj75rfyJYt — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) December 3, 2025

विराट कोहली ने जड़ा 53वां शतक

विराट कोहली ने अब तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोनों वनडे मैचों में शतक लगाया है. रायपुर में उन्होंने 102 रनों की पारी खेल अपने ODI करियर का 53वां और इंटरनेशनल करियर का 84वां शतक लगाया है. इस सेंचुरी के दम पर उन्होंने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड रच दिए हैं.

वो अब नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए 46 वनडे शतक लगा चुके हैं, जो सबसे ज्यादा हैं. यह ऐसा 15वां मौका भी रहा, जब विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किसी पारी में 50 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

