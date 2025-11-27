कितने साल तक के बच्चों का नहीं लगता ट्रेन में टिकट, जान लें नियम

बच्चों की उम्र का प्रमाण दिखाने के लिए आधार कार्ड या स्कूल पहचान पत्र मान्य होता है. टीटीई के पूछने पर इसे दिखाना जरूरी है. कई बार गलत उम्र बताने पर पेनाल्टी भी लग जाती है. इसलिए यात्रा से पहले डॉक्यूमेंट तैयार रखें.अगर परिवार के साथ लंबी यात्रा करनी है तो टिकट बुकिंग के समय बच्चों के लिए सही ऑप्शन चुनें.