कितने साल तक के बच्चों का नहीं लगता ट्रेन में टिकट, जान लें नियम
Railway Rules For Ticket: ट्रेन में इतने साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता. लेकिन अलग बर्थ नहीं मिलती. इस से ऊपर की उम्र में बिना टिकट पाए गए तो पूरा किराया और जुर्माना देना पड़ता है.
देश में रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. इन यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे हजारों ट्रेनें चलाता है. ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट जरूरी होता है और बिना टिकट कोई सफर नहीं कर सकता. लेकिन बच्चों के टिकट को लेकर कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं.
27 Nov 2025 05:08 PM (IST)
