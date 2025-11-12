हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
बिहार चुनाव के बाद अब 21वीं किस्त को लेकर बढ़ी उम्मीदें, जानें कब आ सकता है पैसा

PM Kisan Yojana 21st Installment: बिहार चुनाव खत्म होते ही किसानों में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर उत्सुकता बढ़ी है. सरकार जल्द इसकी तारीख जारी कर सकती है. जान लें अपडेट.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Nov 2025 01:52 PM (IST)
PM Kisan Yojana 21st Installment: बिहार चुनाव खत्म होते ही किसानों में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर उत्सुकता बढ़ी है. सरकार जल्द इसकी तारीख जारी कर सकती है. जान लें अपडेट.

मोदी सरकार देश के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है. इनमें से बहुत सी योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर भी लाईं जाती है. देश में बहुत से किसानों आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं है. ऐसे गरीब जरूरतमंद किसानों के लिए सरकार खास योजना चला रही है.

1/6
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की किस्त दी जाती है. यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है. जिससे खेती से जुड़ी जरूरतें पूरी की जा सकें. अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं. अब 21वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की किस्त दी जाती है. यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है. जिससे खेती से जुड़ी जरूरतें पूरी की जा सकें. अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं. अब 21वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है.
2/6
बिहार चुनाव से पहले चर्चा थी कि सरकार चुनाव खत्म होने के बाद अगली किस्त जारी कर सकती है. अब जब राज्य में मतदान के दोनों चरण पूरे हो गए हैं. तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान हो सकता है. किसानों को अब नजरें 14 नवंबर पर हैं. जब चुनाव रिजल्ट आने वाले हैं.
बिहार चुनाव से पहले चर्चा थी कि सरकार चुनाव खत्म होने के बाद अगली किस्त जारी कर सकती है. अब जब राज्य में मतदान के दोनों चरण पूरे हो गए हैं. तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान हो सकता है. किसानों को अब नजरें 14 नवंबर पर हैं. जब चुनाव रिजल्ट आने वाले हैं.
3/6
संभावना जताई जा रही है कि नतीजों के कुछ दिनों बाद केंद्र सरकार 21वीं किस्त की रिलीज डेट की घोषणा कर सकती है. बीते सालों के पैटर्न को देखें तो किस्तें आमतौर पर कुछ ही दिनों में जारी कर दी जाती हैं. ऐसे में नवंबर के आखिरी हफ्ते तक किसानों के खातों में पैसा आने की उम्मीद है.
संभावना जताई जा रही है कि नतीजों के कुछ दिनों बाद केंद्र सरकार 21वीं किस्त की रिलीज डेट की घोषणा कर सकती है. बीते सालों के पैटर्न को देखें तो किस्तें आमतौर पर कुछ ही दिनों में जारी कर दी जाती हैं. ऐसे में नवंबर के आखिरी हफ्ते तक किसानों के खातों में पैसा आने की उम्मीद है.
4/6
हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी आने के बाद ही इस बात पर मुहर लग पाएगी कि 21वीं किस्त कब जारी होगी. उससे पहले तक कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता है.
हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी आने के बाद ही इस बात पर मुहर लग पाएगी कि 21वीं किस्त कब जारी होगी. उससे पहले तक कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता है.
5/6
जो किसान योजना से जुड़े हैं. उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे अपनी ई-केवाईसी तुरंत पूरी कर लें. इसके लिए वह pmkisan.gov.in वेबसाइट या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपडेट कर सकते हैं. बिना ई-केवाईसी के किसान किस्त का लाभ नहीं पा सकेंगे.
जो किसान योजना से जुड़े हैं. उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे अपनी ई-केवाईसी तुरंत पूरी कर लें. इसके लिए वह pmkisan.gov.in वेबसाइट या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपडेट कर सकते हैं. बिना ई-केवाईसी के किसान किस्त का लाभ नहीं पा सकेंगे.
6/6
इसके अलावा भू-सत्यापन यानी भूमि वेरिफिकेशन भी जरूरी है. अगर कोई किसान यह प्रोसेस पूरी नहीं करता. तो उसकी अगली किस्त अटक सकती है. इसलिए जिन किसानों ने अभी तक यह काम नहीं कराया है. उन्हें देर नहीं करनी चाहिए.
इसके अलावा भू-सत्यापन यानी भूमि वेरिफिकेशन भी जरूरी है. अगर कोई किसान यह प्रोसेस पूरी नहीं करता. तो उसकी अगली किस्त अटक सकती है. इसलिए जिन किसानों ने अभी तक यह काम नहीं कराया है. उन्हें देर नहीं करनी चाहिए.
Published at : 12 Nov 2025 01:52 PM (IST)
