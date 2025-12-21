बांग्लादेश हिंसा के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, अगले नोटिस तक नहीं होगा ये काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद चटगांव में जमकर हिंसा हुईं. कई मीडिया संस्थानों, सांस्कृतिक केंद्रों और राजनीतिक कार्यालयों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए. इसी के मद्देनजर भारतीय वीजा संचालन को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है.

बांग्लादेश में हिंसा फैलने के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात चटगांव स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमला कर दिया. पिछले साल हुए विद्रोह में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से राजनयिक तनाव और बढ़ गया है. उच्चायोग की इमारत पर धावा बोलने की कोशिश कर रही भारी भीड़ को सुरक्षा बलों ने खदेड़ दिया.

भारतीय वीजा सेवाएं निलंबित

केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक चटगांव स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (एएचसीआई) में हाल ही में हुई एक सुरक्षा घटना के कारण भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (आईवीएसी) चटगांव में भारतीय वीजा संबंधी परिचालन 21/12/2025 से अगले आदेश तक निलंबित रहेगा. स्थिति की समीक्षा के बाद वीजा केंद्र को पुनः खोलने की घोषणा की जाएगी.

उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल

हाल के दिनों में बांग्लादेश में ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के साथ-साथ चटगांव, खुलना और राजशाही में सहायक उच्चायोगों के पास विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी पिछले सप्ताह उस्मान हादी पर हुए घातक हमले के बाद सड़कों पर उतर आए हैं. गुरुवार को, भारत विरोधी प्रदर्शन के कारण सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर अस्थायी रूप से बंद किए गए ढाका स्थित वीजा आवेदन केंद्र (IVAC) में भारत ने परिचालन फिर से शुरू कर दिया.

भारत विरोधी प्रदर्शन जारी

ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क (JFP) में स्थित IVAC राजधानी में सभी भारतीय वीजा सेवाओं के लिए प्रमुख एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है. दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने राजशाही में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय की ओर मार्च करने का प्रयास किया और शेख हसीना सहित सभी हत्यारों को वापस भेजने की मांग की. ढाका और अन्य जगहों पर भी कुछ समय से इसी तरह से भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं.

