एक्सप्लोरर
Unconquered Indian Forts: भारत के वो किले जिन्हें कभी नहीं जीत पाए अंग्रेज, जानकर होगा गर्व
Unconquered Indian Forts: भारत में कुछ ऐसे किले भी हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं जीत पाया. आइए जानते हैं कौन से हैं वे किले और उनका इतिहास.
Unconquered Indian Forts: भारतीय इतिहास का हर अध्याय विदेशी जीत के साथ खत्म नहीं होता. ब्रिटिश मिलिट्री पावर के चरम पर कुछ किले ऐसे भी थे जिन्हें ताकत से जीतना नामुमकिन साबित हुआ. शानदार आर्किटेक्चर, राजनीतिक जगहों और स्थानीय विरोध की वजह से ये किले अजेय ही रहे. आइए जानते हैं उन किलों के बारे में.
1/6
2/6
Published at : 21 Dec 2025 04:11 PM (IST)
जनरल नॉलेज
8 Photos
कब से शुरू हुई हाथ मिलाने की परंपरा, जब हैंड-शेक नहीं करते थे तब कैसे मिलते थे दो लोग?
जनरल नॉलेज
9 Photos
नई आबकारी नीति लागू होने के बाद यूपी में कितनी महंगी हो जाएगी शराब, इस पर कितना कमाएगा दुकानदार
जनरल नॉलेज
6 Photos
बुर्ज खलीफा पर गिरती है बिजली फिर भी कुछ क्यों नहीं होता, जानें क्या है इसके पीछे का साइंस?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
ओटीटी
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
क्रिकेट
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion