अरब सागर में एक चट्टान पर बना मुरुद जंजीरा किला चारों तरफ से पानी से घिरा है. ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच और मराठों ने इसे जीतने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. खास बात यह है कि यह किला 1947 में भारत की आजादी तक आजाद ही रहा.