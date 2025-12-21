घर में रखा सोना बेचना चाहते हैं? पहले चेक कर लें ये चीजें, नहीं तो जौहरी लगा देगा चूना

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपके पास किस तरह का सोना है. ज्वेलरी की कीमत सिर्फ डिजाइन से तय नहीं होती. उसकी शुद्धता, हॉलमार्क और कस्टम वर्क भी अहम होते हैं. हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर आमतौर पर बेहतर रेट मिलता है, जबकि बिना हॉलमार्क वाले गहनों में शुद्धता जांच के नाम पर कटौती की जाती है.