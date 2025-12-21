हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीघर में रखा सोना बेचना चाहते हैं? पहले चेक कर लें ये चीजें, नहीं तो जौहरी लगा देगा चूना

घर में रखा सोना बेचना चाहते हैं? पहले चेक कर लें ये चीजें, नहीं तो जौहरी लगा देगा चूना

Gold Selling Tips: सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर हैं और कई लोग गहने बेचने की सोच रहे हैं. लेकिन बिना सही जानकारी के सौदा करने पर नुकसान हो सकता है. बेचने से पहले जरूरी बातें जरूर जांच लें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Dec 2025 03:21 PM (IST)
Gold Selling Tips: सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर हैं और कई लोग गहने बेचने की सोच रहे हैं. लेकिन बिना सही जानकारी के सौदा करने पर नुकसान हो सकता है. बेचने से पहले जरूरी बातें जरूर जांच लें.

सोने की कीमतें इन दिनों रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं. दिल्ली में गोल्ड के दाम 1,34,330 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार हैं और में 22 कैरेट सोना 1,23,150 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है. ऐसे माहौल में कई लोग घर में रखे गहने या पुराने जेवर बेचकर ऊंचे भाव का फायदा उठाना चाहते हैं. लेकिन जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

1/6
भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि भरोसेमंद निवेश भी माना जाता है. हालांकि जब फिजिकल गोल्ड बेचने की बारी आती है. तो जानकारी की कमी लोगों को महंगे नुकसान में डाल देती है. कई बार जौहरी शुद्धता, वजन या रेट को लेकर लोगों को बातों में फंसा कर कम कीमत पर सौदा कर लेते हैं.
भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि भरोसेमंद निवेश भी माना जाता है. हालांकि जब फिजिकल गोल्ड बेचने की बारी आती है. तो जानकारी की कमी लोगों को महंगे नुकसान में डाल देती है. कई बार जौहरी शुद्धता, वजन या रेट को लेकर लोगों को बातों में फंसा कर कम कीमत पर सौदा कर लेते हैं.
2/6
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपके पास किस तरह का सोना है. ज्वेलरी की कीमत सिर्फ डिजाइन से तय नहीं होती. उसकी शुद्धता, हॉलमार्क और कस्टम वर्क भी अहम होते हैं. हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर आमतौर पर बेहतर रेट मिलता है, जबकि बिना हॉलमार्क वाले गहनों में शुद्धता जांच के नाम पर कटौती की जाती है.
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपके पास किस तरह का सोना है. ज्वेलरी की कीमत सिर्फ डिजाइन से तय नहीं होती. उसकी शुद्धता, हॉलमार्क और कस्टम वर्क भी अहम होते हैं. हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर आमतौर पर बेहतर रेट मिलता है, जबकि बिना हॉलमार्क वाले गहनों में शुद्धता जांच के नाम पर कटौती की जाती है.
Published at : 21 Dec 2025 03:21 PM (IST)
Tags :
Gold Investment Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक
आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे से उम्मीद
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Top News: 12 बजे की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
Aravalli हटेगी तो बढ़ेगी तबाही, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की लोग लड़ रहे लड़ाई! | Pollution
आज की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
Aravali Hill controversy: अरावली पर संकट, जानिए क्यों इसके लिए आंदोलन तक करने को मजबूर हुए लोग |
Maharashtra Election: महाराष्ट्र के निकाय चुनाव की गिनती शुरू... BJP सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक
आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे से उम्मीद
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
ऑटो बन गया OYO... बीच सड़क पर अश्लील हरकतें करते नजर आए लड़का-लड़की, बन गया वीडियो
ऑटो बन गया OYO... बीच सड़क पर अश्लील हरकतें करते नजर आए लड़का-लड़की, बन गया वीडियो
हेल्थ
Newborn Infection Symptoms: न्यू बॉर्न बेबी में दिख रहे हैं ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, हो सकता है इंफेक्शन का संकेत
न्यू बॉर्न बेबी में दिख रहे हैं ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, हो सकता है इंफेक्शन का संकेत
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget