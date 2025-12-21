एक्सप्लोरर
घर में रखा सोना बेचना चाहते हैं? पहले चेक कर लें ये चीजें, नहीं तो जौहरी लगा देगा चूना
Gold Selling Tips: सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर हैं और कई लोग गहने बेचने की सोच रहे हैं. लेकिन बिना सही जानकारी के सौदा करने पर नुकसान हो सकता है. बेचने से पहले जरूरी बातें जरूर जांच लें.
सोने की कीमतें इन दिनों रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं. दिल्ली में गोल्ड के दाम 1,34,330 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार हैं और में 22 कैरेट सोना 1,23,150 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है. ऐसे माहौल में कई लोग घर में रखे गहने या पुराने जेवर बेचकर ऊंचे भाव का फायदा उठाना चाहते हैं. लेकिन जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.
1/6
2/6
Published at : 21 Dec 2025 03:21 PM (IST)
Tags :Gold Investment Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
घर में रखा सोना बेचना चाहते हैं? पहले चेक कर लें ये चीजें, नहीं तो जौहरी लगा देगा चूना
यूटिलिटी
6 Photos
ATM विड्राल से पहले ही EPFO का बड़ा फैसला, कर्मचारी के परिवार को मिलेंगे कम से कम 50 हजार रुपये
यूटिलिटी
5 Photos
बचपन से पैसों की समझ क्यों जरूरी? जानें बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने के आसान तरीके
यूटिलिटी
6 Photos
बूढ़े मां-बाप के लिए बुक की थी टिकट, लेकिन अलग-अलग कोच में कंफर्म हो गई सीट, ऐसे कर सकते हैं एक्सचेंज
यूटिलिटी
6 Photos
दुकान पर किसी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा मांगी जाए तो चुप न रहें, ऐसे शिकायत दर्ज करवाएं
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिकेट
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
घर में रखा सोना बेचना चाहते हैं? पहले चेक कर लें ये चीजें, नहीं तो जौहरी लगा देगा चूना
यूटिलिटी
6 Photos
ATM विड्राल से पहले ही EPFO का बड़ा फैसला, कर्मचारी के परिवार को मिलेंगे कम से कम 50 हजार रुपये
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion