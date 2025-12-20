एक्सप्लोरर
बूढ़े मां-बाप के लिए बुक की थी टिकट, लेकिन अलग-अलग कोच में कंफर्म हो गई सीट, ऐसे कर सकते हैं एक्सचेंज
Railway Rules: बुज़ुर्ग मां बाप के लिए टिकट बुक की थी लेकिन सीट अलग अलग कोच में मिली है तो घबराएं नहीं. टीटीई 139 हेल्पलाइन और आपसी सहमति से सीट एक्सचेंज हो सकती है.
देश में रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं. जिनके लिए रेलवे की ओर से कई हजार ट्रेनें भी चलाई जाती है. ट्रेन का सफर काफी सुविधायुक्त और सहूलियत भरा होता है. इसलिए लोग जब दूरी का सफर करते हैं तो ट्रेन से जाना पसंद करते हैं.
1/6
2/6
Published at : 20 Dec 2025 01:48 PM (IST)
Tags :Railway Rules Utility News RESERVATION
यूटिलिटी
6 Photos
बूढ़े मां-बाप के लिए बुक की थी टिकट, लेकिन अलग-अलग कोच में कंफर्म हो गई सीट, ऐसे कर सकते हैं एक्सचेंज
यूटिलिटी
6 Photos
दुकान पर किसी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा मांगी जाए तो चुप न रहें, ऐसे शिकायत दर्ज करवाएं
यूटिलिटी
6 Photos
इस राज्य के ड्राइवर्स के लिए बड़ी राहत, अब एक दिन में बनेगा चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस
यूटिलिटी
6 Photos
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान नहीं खाली कर रहा किराएदार, ये कदम उठा सकते हैं मकान मालिक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, यूनुस से पूछे ये सवाल
बिहार
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत प्रवीण को दिया पार्टी में आने का न्योता
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
बॉलीवुड
अंबानी स्कूल के फंक्शन में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट ने लूट ली लाइमलाइट
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
बूढ़े मां-बाप के लिए बुक की थी टिकट, लेकिन अलग-अलग कोच में कंफर्म हो गई सीट, ऐसे कर सकते हैं एक्सचेंज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion