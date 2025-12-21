एक्सप्लोरर
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
Priyanka Chopra Upcoming Indian Films: ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल एक्ट्रेस एक के बाद एक कई इंडियन फिल्मों में काम करने वाली हैं. यहां है पूरी लिस्ट.
बॉलीवुड की देसी गर्ल लंबे समय से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं. हॉलीवुड में एक्ट्रेस अपने नाम का डंका बजाती हैं. लेकिन अब पीसी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. अदाकारा ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपने कमबैक की पूरी तैयारी कर ली है. यहां जाने उनके अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट.
1/7
2/7
Published at : 21 Dec 2025 09:56 PM (IST)
Tags :Priyanka Chopra Jee Le Zara VARANASI
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
बॉलीवुड
9 Photos
बॉलीवुड-साउथ सितारों के बीच होगा तगड़ा रोमांस, फिल्मों में इश्क फरमाएंगी ये 9 नई जोड़ियां
बॉलीवुड
10 Photos
फैशन क्वीन से कम नहीं हैं 'टॉक्सिक' की 'नादिया', न्यू ईयर पार्टी के लिए इन लुक्स से लें आइडिया
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' के उजैर बलोच ने झेला कास्टिंग काउच का दर्द, मुश्किल से मिला दानिश को मुकाम
बॉलीवुड
7 Photos
'टॉक्सिक' से पहले भी कई बार गजब लुक से चर्चा में रहीं कियारा आडवाणी, कौन सा वाला आपको पसंद?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का...', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
क्रिकेट
टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया के लिए कैसा रहा साल 2025? देखें इस साल का रिपोर्ट कार्ड
मनोरंजन
इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
बॉलीवुड
9 Photos
बॉलीवुड-साउथ सितारों के बीच होगा तगड़ा रोमांस, फिल्मों में इश्क फरमाएंगी ये 9 नई जोड़ियां
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion