प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान

प्रियंका चोपड़ा आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक बन चुकी हैं. पिछले 22 सालों से एक्ट्रेस इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और लगातार अपनी फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं. अब सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी उनके नाम का डंका बजता है.