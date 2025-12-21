ATM विड्राल से पहले ही EPFO का बड़ा फैसला, कर्मचारी के परिवार को मिलेंगे कम से कम 50 हजार रुपये

EPFO ने एक ऐसा फैसला लिया है. जो कर्मचारी के निधन की स्थिति में परिवार के लिए बड़ी राहत बन सकता है. EPFO की ओर से यह फैसला कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा यानी EDLI स्कीम से जुड़ा है. इस स्कीम के तहत कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार या नॉमिनी को एक तय राशि दी जाती है.