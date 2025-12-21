एक्सप्लोरर
ATM विड्राल से पहले ही EPFO का बड़ा फैसला, कर्मचारी के परिवार को मिलेंगे कम से कम 50 हजार रुपये
EPFO Rules: EPFO ने कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब EDLI स्कीम के तहत अब कर्मचारी के निधन पर परिवार को न्यूनतम तय राशि मिलेगी. मिलेगी कम से कम इतनी रकम.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO देश के करोड़ों सैलरीड कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का अहम आधार है. पीएफ बचत, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाओं के जरिए यह संगठन कर्मचारियों और उनके परिवार को मुश्किल वक्त में सहारा देता है.
Published at : 21 Dec 2025 12:48 PM (IST)
