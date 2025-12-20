एक्सप्लोरर
सर्दियों में कार चलाते वक्त इन बातों को नजरअंदाज न करें
Car Tips: सर्दियों में कोहरा, ठंड और फिसलन ड्राइविंग को जोखिम भरा बना देती है. इंजन वार्मअप, सही लाइट, टायर चेक और कंट्रोल स्पीड से ही सेफ सफर होता है.
सर्दियों में कार चलाना आसान नहीं होता. कोहरा, ठंडी हवा और फिसलन भरी सड़कें जोखिम बढ़ा देती हैं. ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. इसलिए सर्दियों में ड्राइविंग के दौरान कुछ जरूरी बातों को हमेशा ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.
1/6
2/6
Published at : 20 Dec 2025 03:37 PM (IST)
Tags :Car Utility News WINTER SEASON
यूटिलिटी
6 Photos
बूढ़े मां-बाप के लिए बुक की थी टिकट, लेकिन अलग-अलग कोच में कंफर्म हो गई सीट, ऐसे कर सकते हैं एक्सचेंज
यूटिलिटी
6 Photos
दुकान पर किसी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा मांगी जाए तो चुप न रहें, ऐसे शिकायत दर्ज करवाएं
यूटिलिटी
6 Photos
इस राज्य के ड्राइवर्स के लिए बड़ी राहत, अब एक दिन में बनेगा चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस
यूटिलिटी
6 Photos
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान नहीं खाली कर रहा किराएदार, ये कदम उठा सकते हैं मकान मालिक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन ने भारत को दिया झटका! एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
क्रिकेट
शुभमन गिल को 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं मिली जगह, 5 और बड़े सितारे भी गायब
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion