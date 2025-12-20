सर्दियों में कार चलाते वक्त इन बातों को नजरअंदाज न करें

सर्दियों में कार स्टार्ट करने से पहले इंजन को थोड़ा समय दें. ठंड में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है. ऐसे में तुरंत तेज ड्राइव करने से नुकसान हो सकता है. दो तीन मिनट कार स्टार्ट रखकर इंजन को वार्म होने दें. इससे परफॉर्मेंस बेहतर रहती है.