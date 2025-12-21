बचपन से पैसों की समझ क्यों जरूरी? जानें बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने के आसान तरीके

वहीं छोटे बच्चों को भारी भरकम लेसन की जरूरत नहीं होती है. उन्हें सिक्कों और नोटों की पहचान करना यह समझना कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और जरूरत व इच्छा में फर्क क्या होता है यह शुरुआती कदम माना जाता है. रोजमर्रा के काम जैसे किराना खरीदना या बिल भरना सीखने का अच्छा मौका बना सकते हैं.