उत्तर भारत में रविवार (21 दिसंबर, 2025) को कहीं कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुराया तो कहीं कोहरे की घनी चादर ने रफ्तार थाम दी. उत्तर भारत के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर में पारा लुढ़क गया, जबकि पंजाब व हरियाणा में ठंड का प्रकोप बढ़ गया और दिल्ली व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हुई.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार (22 दिसंबर, 2025) तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तरपूर्वी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और कुछ स्थानों पर बारिश के साथ-साथ बर्फ गिरने का अनुमान जताया है.

IMD के अनुसार, प्रमुख मौसम निगरानी केंद्रों में शामिल पालम में शनिवार (20 दिसंबर, 2025) को रात 10 बजे से रविवार दोपहर 12:30 बजे के बीच मध्यम कोहरे के कारण दृश्यता सबसे कम 300 मीटर दर्ज की गई. IMD ने कहा कि हल्के कोहरे के कारण दृश्यता बढ़कर 600 मीटर हो गई, लेकिन पूर्व-दक्षिणपूर्वी दिशा से 7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण फिर से 350 मीटर तक गिर गई.

कश्मीर में हो रही हल्की बारिश और बर्फबारी

अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग में बर्फबारी हुई, जहां लगभग दो इंच बर्फ जमा हो गई है. उन्होंने कहा कि श्रीनगर-कारगिल राजमार्ग पर स्थित सोनमर्ग में रविवार (21 दिसंबर) की सुबह बर्फबारी शुरू हुई, जो आखिरी सूचना मिलने तक जारी थी. LoC के पास स्थित तंगधार सेक्टर को मुख्य कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले साधना टॉप पर शनिवार (20 दिसंबर) रात से अब तक मध्यम बर्फबारी हुई है, जिससे लगभग छह इंच बर्फ जमा हो गई. अधिकारियों ने कहा कि श्रीनगर और घाटी के अन्य हिस्सों में रातभर हल्की बारिश शुरू हुई जो रुक-रुक कर जारी रही.

हिमाचल से पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में रहेगी भीषण ठंड

वहीं, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बर्फबारी का अनुमान है. IMD के मुताबिक, 21 व 22 दिसंबर की देर रात और सुबह के दौरान ऊना, बिलासपुर (भाखरा बांध रिजर्व) और मंडी (बल्ह घाटी) जिलों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने का अनुमान है. जबकि पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में रविवार (21 दिसंबर) को भीषण ठंड रही और दोनों राज्यों के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा.

वहीं, हरियाणा में नारनौल सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पारा 5.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. वहीं, पंजाब में गुरदासपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

यूपी और राजस्थान में घना कोहरा छाया रहेगा- IMD

आईएमडी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो गई. विभाग ने अनुमान जताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 23 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा. वहीं, राजस्थान में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि अधिकतर स्थानों पर रात का तापमान अब भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है. मौसम विभाग ने यह जानकारी दी. सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार को 5.4 डिग्री सेल्सियस था.

झारखंड के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

IMD ने झारखंड के कुछ हिस्सों में ठंड और घने कोहरे को लेकर रविवार (21 दिसंबर) को अलर्ट जारी किया है. राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है. IMD ने कहा कि गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदगा जिलों के लिए सोमवार (22 दिसंबर) सुबह साढ़े आठ बजे तक ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और खूंटी सहित कुल 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.

