गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?

सबसे पहले आपको अपने गांव और आसपास के इलाके की जरूरत समझनी होगी. कौन सी फसल ज्यादा बोई जाती है. किसान कौन से बीज और खाद ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. यह जानना जरूरी है. इसी आधार पर आप प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं. जिससे माल फंसने का रिस्क कम रहता है.