दुकान पर किसी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा मांगी जाए तो चुप न रहें, ऐसे शिकायत दर्ज करवाएं

दुकान पर किसी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा मांगी जाए तो चुप न रहें, ऐसे शिकायत दर्ज करवाएं

Shopkeeper Complaint: अगर दुकान पर किसी प्रोडक्ट की कीमत तय एमआरपी से ज्यादा मांगी जाए तो ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकता है. जान लीजिए कैसे कर सकते हैं कंप्लेंट.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Dec 2025 08:15 AM (IST)
Shopkeeper Complaint: अगर दुकान पर किसी प्रोडक्ट की कीमत तय एमआरपी से ज्यादा मांगी जाए तो ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकता है. जान लीजिए कैसे कर सकते हैं कंप्लेंट.

देश में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी एक MRP तय की जाती है यानी किसी सामान को अधिकतम किस कीमत पर बेचा जा सकता है. दुकानदार चाहे तो MRP से कम दाम पर बेच सकता है. लेकिन MRP से एक पैसा भी ज्यादा वसूलना गलत है.

कई बार दुकानदार पानी की बोतल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या सिनेमा हॉल में स्नैक्स जैसे सामान MRP से ज्यादा कीमत पर बेचते हैं. लोग अक्सर छोटी रकम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन यह ग्राहक के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है.
कई बार दुकानदार पानी की बोतल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या सिनेमा हॉल में स्नैक्स जैसे सामान MRP से ज्यादा कीमत पर बेचते हैं. लोग अक्सर छोटी रकम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन यह ग्राहक के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है.
अगर कोई दुकानदार MRP से ज्यादा वसूल रहा है. तो सबसे पहले ग्राहक को बिल मांगना चाहिए. बिल में वसूली गई कीमत दर्ज होती है. इसी के आधार पर शिकायत की जा सकती है. बिना बिल के शिकायत दर्ज कराना मुश्किल हो सकता है. इसलिए हमेशा खरीदारी का सबूत अपने पास रखें.
अगर कोई दुकानदार MRP से ज्यादा वसूल रहा है. तो सबसे पहले ग्राहक को बिल मांगना चाहिए. बिल में वसूली गई कीमत दर्ज होती है. इसी के आधार पर शिकायत की जा सकती है. बिना बिल के शिकायत दर्ज कराना मुश्किल हो सकता है. इसलिए हमेशा खरीदारी का सबूत अपने पास रखें.
Published at : 20 Dec 2025 08:15 AM (IST)
