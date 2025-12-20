एक्सप्लोरर
दुकान पर किसी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा मांगी जाए तो चुप न रहें, ऐसे शिकायत दर्ज करवाएं
Shopkeeper Complaint: अगर दुकान पर किसी प्रोडक्ट की कीमत तय एमआरपी से ज्यादा मांगी जाए तो ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकता है. जान लीजिए कैसे कर सकते हैं कंप्लेंट.
देश में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी एक MRP तय की जाती है यानी किसी सामान को अधिकतम किस कीमत पर बेचा जा सकता है. दुकानदार चाहे तो MRP से कम दाम पर बेच सकता है. लेकिन MRP से एक पैसा भी ज्यादा वसूलना गलत है.
1/6
2/6
Published at : 20 Dec 2025 08:15 AM (IST)
Tags :Consumer Forum MRP Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
दुकान पर किसी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा मांगी जाए तो चुप न रहें, ऐसे शिकायत दर्ज करवाएं
यूटिलिटी
6 Photos
इस राज्य के ड्राइवर्स के लिए बड़ी राहत, अब एक दिन में बनेगा चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस
यूटिलिटी
6 Photos
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान नहीं खाली कर रहा किराएदार, ये कदम उठा सकते हैं मकान मालिक
यूटिलिटी
6 Photos
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
साउथ सिनेमा
'अखंडा 2' ने 8 दिनों में कर ली तगड़ी कमाई, शतक लगाने के लिए चाहिए बस इतने करोड़
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
दुकान पर किसी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा मांगी जाए तो चुप न रहें, ऐसे शिकायत दर्ज करवाएं
यूटिलिटी
6 Photos
इस राज्य के ड्राइवर्स के लिए बड़ी राहत, अब एक दिन में बनेगा चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion