दुकान पर किसी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा मांगी जाए तो चुप न रहें, ऐसे शिकायत दर्ज करवाएं

अगर कोई दुकानदार MRP से ज्यादा वसूल रहा है. तो सबसे पहले ग्राहक को बिल मांगना चाहिए. बिल में वसूली गई कीमत दर्ज होती है. इसी के आधार पर शिकायत की जा सकती है. बिना बिल के शिकायत दर्ज कराना मुश्किल हो सकता है. इसलिए हमेशा खरीदारी का सबूत अपने पास रखें.