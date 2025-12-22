टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट आमतौर पर तेज रन, लंबे छक्कों और बड़े स्कोर के लिए जाना जाता है. हालांकि कई बार यही फॉर्मेट बल्लेबाजों के लिए सबसे मुश्किल साबित हो जाता है. हाल के वर्षों में कुछ ऐसे टी20I मुकाबले खेले गए, जहां दोनों टीमों का कुल स्कोर इतना कम रहा कि उसने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया. इन मैचों ने यह दिखा दिया कि छोटे फॉर्मेट में भी गेंदबाज पूरी तरह मैच पर हावी हो सकते हैं.

मंगोलिया बनाम सिंगापुर

सबसे कम मैच एग्रीगेट का रिकॉर्ड 5 सितंबर 2024 को मंगोलिया और सिंगापुर के बीच खेले गए मुकाबले में दर्ज हुआ. बांगी में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों का कुल स्कोर सिर्फ 23 रन रहा. मैच 10.5 ओवर में ही खत्म हो गया और कुल 11 विकेट गिरे. इस दौरान रन रेट भी महज 2.12 रहा, जो टी20 इंटरनेशनल जैसे फॉर्मेट में बेहद असामान्य है. इस मैच में बल्लेबाज टिककर खेलने में पूरी तरह नाकाम नजर आए.

स्पेन बनाम आइल ऑफ मैन

इस सूची में दूसरा नाम स्पेन और आइल ऑफ मैन के बीच 26 फरवरी 2023 को खेले गए मैच का है. कार्टाजेना में हुए इस मुकाबले में कुल 23 रन बने, लेकिन मैच 9 ओवर में ही खत्म हो गया. इस मैच में 10 विकेट गिरे और रन रेट 2.55 रहा. गेंदबाजों ने सटीक लाइन-लेंथ के साथ बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा.

इंडोनेशिया बनाम तिमोर-लेस्ते

इंडोनेशिया और तिमोर-लेस्ते के बीच 11 नवंबर 2025 को बाली में खेला गया मुकाबला भी कम स्कोर के लिए याद किया जाता है. इस मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 34 रन बनाए. मुकाबला 11.2 ओवर चला और कुल 9 विकेट गिरे. इस मैच में रन रेट 3 रहा, जो यह दिखाता है कि बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा.

हांगकांग बनाम मंगोलिया

31 अगस्त 2024 को कुआलालंपुर में खेले गए हांगकांग और मंगोलिया के बीच टी20I मुकाबले में कुल 35 रन बने. मैच 16 ओवर तक चला और 11 विकेट गिरे. यहां भी गेंदबाजों का दबदबा साफ नजर आया और बल्लेबाजों के लिए हालात चुनौतीपूर्ण रहे.

तंजानिया बनाम माली

इस लिस्ट में 21 सितंबर 2024 को दार-एस-सलाम में खेला गया तंजानिया और माली का मैच भी शामिल है. इस मुकाबले में कुल 37 रन बने और 10 विकेट गिरे. यह मुकाबला सिर्फ 13.4 ओवर में समाप्त हुआ और इस दौरान रन रेट 2.7 रहा.