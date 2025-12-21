क्रिकेट को आमतौर पर “जेंटलमैन गेम” कहा जाता है, जहां बल्ला चलता है, बॉल उड़ती है और दर्शक तालियों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस सोच को पूरी तरह उलट कर रख दिया है. वीडियो बांग्लादेश की एक लोकल क्रिकेट लीग का बताया जा रहा है, जहां मैदान पर नहीं बल्कि स्टैंड में बैठा दर्शक वर्ग ही आपस में भिड़ गया. जो खेल मनोरंजन के लिए शुरू हुआ था, वही देखते-देखते जंग का मैदान बन गया.

क्रिकेट स्टेडियम बना जंग का मैदान

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि क्रिकेट मैच के दौरान दर्शकों के बीच अचानक किसी बात को लेकर बहस शुरू होती है. पहले तो कहासुनी होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में माहौल इतना गर्म हो जाता है कि लोग एक-दूसरे पर टूट पड़ते हैं. कोई घूंसे चला रहा है, कोई लात मार रहा है, तो कोई सामने वाले के कपड़े पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है. कुछ लोग थप्पड़ बरसाते भी नजर आ रहे हैं. स्टेडियम का नजारा किसी कुश्ती अखाड़े या सड़क की लड़ाई जैसा हो जाता है.

View this post on Instagram A post shared by Md Robiul Hassan Ovi (@robiul_hassan_ovi)

दर्शकों के बीच जमकर चले लात घूंसे

वीडियो में कई लोग लड़ाई रोकने की कोशिश करते दिखते हैं, लेकिन गुस्से में भरे लोग किसी की सुनने को तैयार नहीं होते. अफरा-तफरी के बीच कई दर्शक अपनी सीट छोड़कर इधर-उधर भागते नजर आते हैं. ऐसा लग रहा है मानो मैच कहीं पीछे छूट गया हो और दर्शकों के लिए असली मुकाबला स्टैंड में ही शुरू हो गया हो.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'

यूजर्स ने लिए मजे

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने तंज कसते हुए लिखा कि “ये क्रिकेट मैच नहीं, फ्री फाइट लीग लग रही है”, जबकि कुछ ने कहा कि “मैदान में खिलाड़ी खेल रहे हैं और स्टैंड में दर्शक”. कई यूजर्स ने इसे खेल भावना की खुली बेइज्जती बताया और सवाल उठाया कि इतनी छोटी सी बात पर लोग इतना हिंसक कैसे हो जाते हैं. कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि “टिकट क्रिकेट का था, लेकिन एंटरटेनमेंट WWE वाला मिल गया”.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल