इस राज्य के ड्राइवर्स के लिए बड़ी राहत, अब एक दिन में बनेगा चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस
Driving License Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए राहत की खबर है. अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा. ड्राइविंग टेस्ट पास करते ही एक दिन में चिप वाला लाइसेंस मिल सकेगा.
भारत में रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कई दस्तावेज जरूरी होते हैं. जिनकी जरूरत अलग अलग कामों में पड़ती है. इन्हीं में से एक अहम दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस है. गाड़ी चलाने के लिए इसका होना जरूरी है. बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर चालान कट सकता है.
Published at : 19 Dec 2025 02:40 PM (IST)
