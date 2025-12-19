इस राज्य के ड्राइवर्स के लिए बड़ी राहत, अब एक दिन में बनेगा चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीइस राज्य के ड्राइवर्स के लिए बड़ी राहत, अब एक दिन में बनेगा चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस

Driving License Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए राहत की खबर है. अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा. ड्राइविंग टेस्ट पास करते ही एक दिन में चिप वाला लाइसेंस मिल सकेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Dec 2025 02:40 PM (IST)
भारत में रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कई दस्तावेज जरूरी होते हैं. जिनकी जरूरत अलग अलग कामों में पड़ती है. इन्हीं में से एक अहम दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस है. गाड़ी चलाने के लिए इसका होना जरूरी है. बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर चालान कट सकता है.

ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों का बनता है. पहले लर्निंग लाइसेंस और फिर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है. इस प्रोसेस में अक्सर कई दिन या हफ्तों का समय लग जाता है. लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था को तेज करने के लिए बड़ा फैसला लिया है.
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे हैं. और आप बिहार में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है. बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के बाद बिहार के लोगों को अब लाइसेंस बनवाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
Published at : 19 Dec 2025 02:40 PM (IST)
