इस राज्य के ड्राइवर्स के लिए बड़ी राहत, अब एक दिन में बनेगा चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे हैं. और आप बिहार में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है. बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के बाद बिहार के लोगों को अब लाइसेंस बनवाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.