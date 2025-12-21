हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीठंड और घने कोहरे में करना पड़ता है ड्राइव, ये सेफ्टी टिप्स जरूर कर लें नोट

ठंड और घने कोहरे में करना पड़ता है ड्राइव, ये सेफ्टी टिप्स जरूर कर लें नोट

Winter Driving Tips: सर्दियों में घना कोहरा ड्राइविंग को जोखिम भरा बना देता है. कम विजिबिलिटी में थोड़ी सी लापरवाही हादसे की वजह बन सकती है. ऐसे में निकलने से पहले जरूरी सेफ्टी टिप्स जान लें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Dec 2025 11:43 AM (IST)
Winter Driving Tips: सर्दियों में घना कोहरा ड्राइविंग को जोखिम भरा बना देता है. कम विजिबिलिटी में थोड़ी सी लापरवाही हादसे की वजह बन सकती है. ऐसे में निकलने से पहले जरूरी सेफ्टी टिप्स जान लें.

सर्दियों की शुरुआत के साथ ही ठंड और घना कोहरा ड्राइविंग को मुश्किल बना देता है. दिल्ली NCR समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि सामने की सड़क तक नजर नहीं आती. ऐसे हालात में जरा सी चूक बड़े हादसे की वजह बन सकती है.

1/6
सर्दियों में कोहरे में निकलने से पहले कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स ध्यान में रखना बेहद जरूरी हो जाता है. कोहरे में ड्राइव करते वक्त सबसे अहम बात है रफ्तार पर कंट्रोल रखना. तेज स्पीड में गाड़ी चलाने से अचानक सामने आई रुकावट पर समय रहते ब्रेक नहीं लग पाता.
सर्दियों में कोहरे में निकलने से पहले कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स ध्यान में रखना बेहद जरूरी हो जाता है. कोहरे में ड्राइव करते वक्त सबसे अहम बात है रफ्तार पर कंट्रोल रखना. तेज स्पीड में गाड़ी चलाने से अचानक सामने आई रुकावट पर समय रहते ब्रेक नहीं लग पाता.
2/6
हमेशा कम स्पीड में चलें और लेन डिसिप्लिन का पालन करें. रॉन्ग साइड ड्राइविंग से पूरी तरह बचें. क्योंकि कम विजिबिलिटी में यह बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. ठंड के मौसम में कार के शीशों पर धुंध जमना आम समस्या है. बाहर और अंदर के तापमान में फर्क होने से विंडशील्ड साफ दिखाई नहीं देती.
हमेशा कम स्पीड में चलें और लेन डिसिप्लिन का पालन करें. रॉन्ग साइड ड्राइविंग से पूरी तरह बचें. क्योंकि कम विजिबिलिटी में यह बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. ठंड के मौसम में कार के शीशों पर धुंध जमना आम समस्या है. बाहर और अंदर के तापमान में फर्क होने से विंडशील्ड साफ दिखाई नहीं देती.
Published at : 21 Dec 2025 11:43 AM (IST)
Tags :
Driving Tips Winter Tips Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

कोहरे की चादर में गायब हो गया दिल्ली का Akshardham मंदिर, Air Pollution में घुट रहा लोगों का दम !
Maharashtra के Sambhaji Nagar में दोस्त से मिलने गई महिला ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप
Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | BJP | PM Modi | Maharashtra News | North- India Pollution |abp News
संसद सत्र छोड़ George Soros से मिलने Germany चले गए Rahul Gandhi, BJP ने लगाए गंभीर आरोप
Imran Khan और उनकी पत्नी Bushra Bibi को Pakistan में दूसरे केस में मिली 17 साल की सजा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
बॉलीवुड
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
World Saree Day 2025: दुनिया में सबसे पहले किसने पहनी थी साड़ी, तब कितनी होती थी इसकी लंबाई?
दुनिया में सबसे पहले किसने पहनी थी साड़ी, तब कितनी होती थी इसकी लंबाई?
रिलेशनशिप
हार्वर्ड ने खोल दिया खुशहाल जीवन का राज, पैसा-पावर और रुतबे की नहीं होती है जरूरत
हार्वर्ड ने खोल दिया खुशहाल जीवन का राज, पैसा-पावर और रुतबे की नहीं होती है जरूरत
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget