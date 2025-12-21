ठंड और घने कोहरे में करना पड़ता है ड्राइव, ये सेफ्टी टिप्स जरूर कर लें नोट

हमेशा कम स्पीड में चलें और लेन डिसिप्लिन का पालन करें. रॉन्ग साइड ड्राइविंग से पूरी तरह बचें. क्योंकि कम विजिबिलिटी में यह बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. ठंड के मौसम में कार के शीशों पर धुंध जमना आम समस्या है. बाहर और अंदर के तापमान में फर्क होने से विंडशील्ड साफ दिखाई नहीं देती.