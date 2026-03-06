हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपके बारे में क्या-क्या जान सकते हैं लोग, कैसे हो सकता है फ्रॉड?

आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपके बारे में क्या-क्या जान सकते हैं लोग, कैसे हो सकता है फ्रॉड?

Aadhaar PAN Safety Tips: आधार और पैन से जुड़ी थोड़ी सी जानकारी भी गलत हाथों में पहुंच जाए तो पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए इन दस्तावेजों का यूज करें तो सावधानी बरतें.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 06 Mar 2026 01:59 PM (IST)
Aadhaar PAN Safety Tips: आधार और पैन से जुड़ी थोड़ी सी जानकारी भी गलत हाथों में पहुंच जाए तो पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए इन दस्तावेजों का यूज करें तो सावधानी बरतें.

आधार कार्ड और पैन कार्ड आज भारत में पहचान के सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुके हैं. बैंक अकाउंट खोलने से लेकर लोन, सिम कार्ड और सरकारी सेवाओं तक लगभग हर जगह इनका इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि अगर इनकी जानकारी गलत हाथों में चली जाए, तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है.

1/6
अगर किसी के पास आपका पैन नंबर पहुंच जाए. तो वह आपके नाम पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश कर सकता है. कई बार फ्रॉड करने वाले लोग फर्जी निवेश, नकली लोन आवेदन या टैक्स से जुड़े दस्तावेज बनाकर किसी और की पहचान का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं.
अगर किसी के पास आपका पैन नंबर पहुंच जाए. तो वह आपके नाम पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश कर सकता है. कई बार फ्रॉड करने वाले लोग फर्जी निवेश, नकली लोन आवेदन या टैक्स से जुड़े दस्तावेज बनाकर किसी और की पहचान का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं.
2/6
आधार नंबर के जरिए भी कई तरह की आइडेंटिटी रिलेटेड जानकारियों तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है. उदाहरण के तौर पर नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस जैसी बेसिक जानकारी कई जगह वेरिफिकेशन में इस्तेमाल होती है. अगर ये जानकारी किसी ठग के पास पहुंच जाए. तो वह फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकता है.
आधार नंबर के जरिए भी कई तरह की आइडेंटिटी रिलेटेड जानकारियों तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है. उदाहरण के तौर पर नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस जैसी बेसिक जानकारी कई जगह वेरिफिकेशन में इस्तेमाल होती है. अगर ये जानकारी किसी ठग के पास पहुंच जाए. तो वह फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकता है.
Published at : 06 Mar 2026 01:59 PM (IST)
