आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपके बारे में क्या-क्या जान सकते हैं लोग, कैसे हो सकता है फ्रॉड?

आधार नंबर के जरिए भी कई तरह की आइडेंटिटी रिलेटेड जानकारियों तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है. उदाहरण के तौर पर नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस जैसी बेसिक जानकारी कई जगह वेरिफिकेशन में इस्तेमाल होती है. अगर ये जानकारी किसी ठग के पास पहुंच जाए. तो वह फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकता है.