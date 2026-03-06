एक्सप्लोरर
आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपके बारे में क्या-क्या जान सकते हैं लोग, कैसे हो सकता है फ्रॉड?
Aadhaar PAN Safety Tips: आधार और पैन से जुड़ी थोड़ी सी जानकारी भी गलत हाथों में पहुंच जाए तो पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए इन दस्तावेजों का यूज करें तो सावधानी बरतें.
आधार कार्ड और पैन कार्ड आज भारत में पहचान के सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुके हैं. बैंक अकाउंट खोलने से लेकर लोन, सिम कार्ड और सरकारी सेवाओं तक लगभग हर जगह इनका इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि अगर इनकी जानकारी गलत हाथों में चली जाए, तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है.
Published at : 06 Mar 2026 01:59 PM (IST)
