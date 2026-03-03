हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आपका पैन आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, घर बैठे ऐसे करें चेक

आपका पैन आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, घर बैठे ऐसे करें चेक

PAN-Aadhaar Linking Status: घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स से आप मिनटों में चेक कर सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं. स्टेटस जानना जरूरी है वरना आगे चलकर दिक्कत आ सकती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 03 Mar 2026 01:49 PM (IST)
PAN-Aadhaar Linking Status: घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स से आप मिनटों में चेक कर सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं. स्टेटस जानना जरूरी है वरना आगे चलकर दिक्कत आ सकती है.

आज के समय में छोटे से बड़े हर फाइनेंशियल काम में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. बैंक अकाउंट खोलना हो, शेयर बाजार में निवेश करना हो या इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो. हर जगह पैन जरूरी है. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है.

जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 या उससे पहले पैन जारी हुआ था. उनके लिए आधार से लिंक करना जरूरी है. यह नियम सभी टैक्सपेयर्स पर लागू होता है. चाहे वह ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों या नहीं. नए पैन एप्लीकेशन में पहले से ही आधार वेरिफिकेशन शामिल होता है. इसलिए उन्हें जरूरत नहीं है.
जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 या उससे पहले पैन जारी हुआ था. उनके लिए आधार से लिंक करना जरूरी है. यह नियम सभी टैक्सपेयर्स पर लागू होता है. चाहे वह ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों या नहीं. नए पैन एप्लीकेशन में पहले से ही आधार वेरिफिकेशन शामिल होता है. इसलिए उन्हें जरूरत नहीं है.
कई लोगों को पता नहीं होता कि उनका पैन आधार कार्ड से लिंक है या नहीं. बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि इस बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है. तो आपको बता दें आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर पता कर सकते हैं.
कई लोगों को पता नहीं होता कि उनका पैन आधार कार्ड से लिंक है या नहीं. बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि इस बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है. तो आपको बता दें आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर पता कर सकते हैं.
Published at : 03 Mar 2026 01:49 PM (IST)
