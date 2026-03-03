आपका पैन आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, घर बैठे ऐसे करें चेक

जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 या उससे पहले पैन जारी हुआ था. उनके लिए आधार से लिंक करना जरूरी है. यह नियम सभी टैक्सपेयर्स पर लागू होता है. चाहे वह ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों या नहीं. नए पैन एप्लीकेशन में पहले से ही आधार वेरिफिकेशन शामिल होता है. इसलिए उन्हें जरूरत नहीं है.