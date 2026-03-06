सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून

सोशल मीडिया पर आए दिन गायों पर होने वाले अत्याचार से जुड़े कई वीडियो वायरल होते हैं. गाय को बचाने के लिए कई लोग मुहिम भी चलाते हैं, लेकिन इस समय एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग गुस्से से भर उठे हैं. वायरल हो रहे एक क्लिप में सड़क पर बैठी एक गाय के ऊपर एक कार ड्राइवर ने कार चढ़ा दी. बताया जा रहा है कि यह घटना राजस्थान के बूंदी इलाके की है. वीडियो सामने आने के बाद लोग ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं. इसके अलावा इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी साफ नजर आ रहा है.

सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी ब्रेजा



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @raavan_india नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के बीचो-बीच कुछ गायें आराम से बैठी होती हैं, तभी से पीछे से एक कार आ रही होती है. कार वाला धीरे-धीरे कार को आगे बढ़ता है, जिससे कुछ गाय तो उठकर साइड हो जाती है, लेकिन एक गाय वहीं बैठी रहती हैं. इसके बाद ब्रेजा चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी को गाय पर चढ़ा देता है. यह घटना इतनी अचानक होती है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता. वहीं वीडियो देखने के बाद कई लोग इसे ड्राइवर की गंभीर लापरवाही बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि शायद ड्राइवर को गाय दिखाई नहीं दी.



लोगों में गुस्सा, उठी सख्त कार्रवाई की मांग

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि बेजुबान जानवरों के साथ इस तरह का व्यवहार बहुत अमानवीय है ऐसे मामलों में कड़ी सजा होनी चाहिए. इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर कमेंट करता है कि कैसे-कैसे लोग हैं, इस धरती पर उनके लिए बेजुबान जानवरों की कोई कीमत ही नहीं है. वहीं दूसरे यूजर ने गुस्सा जताते हुए कहा ऐसे लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उन्हें लंबी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे क्रूर लोग समाज के लिए खतरा है. एक दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा जिस दूध की चाय यह लोग रोज पीते हैं, उसी गाय के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं.

हालांकि, कुछ यूजर्स का कहना है कि यह जानबूझकर नहीं किया गया होगा. एक यूजर ने लिखा शायद ड्राइवर को ब्लाइंड स्पॉट की वजह से गाय दिखाई नहीं दी होगी. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा गलती कार वाले की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की भी है जिसने अपनी गाय को सड़क पर यूं ही छोड़ रखा है. इसके अलावा लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है रावण जी आज का इंसान आपके राक्षसों से भी निचले स्तर पर हैं, आप तो फिर भी महाराज थे आपके अन्य छोटे-मोटे राक्षसों जैसा कृत्य आज का इंसान कर रहा है जिसमें इंसानियत तो बिल्कुल नहीं है.

