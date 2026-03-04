एक्सप्लोरर
LIC की इस स्कीम में हर महीने होती है 7000 की कमाई, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ
Bima Sakhi Yojana: LIC की बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को एजेंट ट्रेनिंग के दौरान पहले साल करीब 7000 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलता है. जान लें महिलाएं कैसे आवेदन कर सकती हैं.
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC अब महिलाओं को कमाई का नया रास्ता दे रही है. जिससे महिलाओं को घर संभालते हुए पैसे कमाने का जरिया मिले. अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और ज्यादा पढ़ाई का अवसर नहीं मिला. तब भी यह योजना आपके लिए काम की हो सकती है.
1/6
2/6
Published at : 04 Mar 2026 11:59 AM (IST)
Tags :Utility News LIC Bima Sakhi Yojana
यूटिलिटी
6 Photos
दिल्ली में महिलाओं के लिए चलती हैं इतनी सारी योजनाएं, जानें किसमें-कितना मिलता है लाभ?
यूटिलिटी
8 Photos
रात होते ही भारतीय रेलवे में लागू हो जाते हैं ये नियम, सफर पर निकलने से पहले लीजिए जान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
यूटिलिटी
फ्रिज में कर लेंगे ये सेटिंग तो कम आएगा बिजली का बिल, जानें स्मार्ट सेविंग का तरीका
यूटिलिटी
आज होली पर दिल्ली मेट्रो का आधे दिन का ब्रेक, दोपहर 2:30 बजे के बाद ही मिलेगी ट्रेन
यूटिलिटी
घर में सबसे ज्यादा बिजली खाते हैं ये 3 उपकरण, ध्यान से करें इस्तेमाल
यूटिलिटी
बिना UAN नंबर के भी चेक करें PF बैलेंस, जानें 2 सबसे आसान तरीके
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion