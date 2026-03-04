LIC की इस स्कीम में हर महीने होती है 7000 की कमाई, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bima Sakhi Yojana: LIC की बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को एजेंट ट्रेनिंग के दौरान पहले साल करीब 7000 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलता है. जान लें महिलाएं कैसे आवेदन कर सकती हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 04 Mar 2026 11:59 AM (IST)
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC अब महिलाओं को कमाई का नया रास्ता दे रही है. जिससे महिलाओं को घर संभालते हुए पैसे कमाने का जरिया मिले. अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और ज्यादा पढ़ाई का अवसर नहीं मिला. तब भी यह योजना आपके लिए काम की हो सकती है.

LIC की इस स्कीम का नाम है बीमा सखी योजना. इसके तहत महिलाओं को बीमा एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है. खास बात यह है कि सीखने के दौरान भी हर महीने तय स्टाइपेंड मिलता है. पहले साल करीब 7000 रुपये, दूसरे साल 6000 और तीसरे साल 5000 रुपये तक सहायता दी जाती है.
यह स्टाइपेंड सिर्फ जेब खर्च के लिए नहीं है. बल्कि इसका मकसद शुरुआत में आर्थिक दबाव कम करना है. जब आप काम सीख रही होती हैं. तब भी रेगुलर इनकम मिलती रहती है. इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और फील्ड में उतरने की तैयारी अच्छी होती है.
Published at : 04 Mar 2026 11:59 AM (IST)
