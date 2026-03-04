LIC की इस स्कीम में हर महीने होती है 7000 की कमाई, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

LIC की इस स्कीम का नाम है बीमा सखी योजना. इसके तहत महिलाओं को बीमा एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है. खास बात यह है कि सीखने के दौरान भी हर महीने तय स्टाइपेंड मिलता है. पहले साल करीब 7000 रुपये, दूसरे साल 6000 और तीसरे साल 5000 रुपये तक सहायता दी जाती है.