हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसावधान! इस एयरलाइन की फ्लाइट में हेडफोन नहीं लगाया तो होंगे बाहर, पहले ही समझ लें नियम

सावधान! इस एयरलाइन की फ्लाइट में हेडफोन नहीं लगाया तो होंगे बाहर, पहले ही समझ लें नियम

Headphone Rule: यूनाइटेड एयरलाइंस ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि हवाई यात्रा में वीडियो या ऑडियो सुनते समय हेडफोन न लगाने पर उन्हें उड़ान से बाहर किया जा सकता है या भविष्य में बैन किया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 06 Mar 2026 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

Headphone Rule: हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इनमें से एक आम समस्या है कि कुछ सहयात्री अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर वीडियो या ऑडियो को बहुत ज़ोर से चलाते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को परेशानी होती है.

इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, यूनाइटेड एयरलाइंस ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि जो लोग सामग्री सुनते समय हेडफोन का उपयोग नहीं करेंगे, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. इसमें उड़ान से बाहर निकाला जाना या भविष्य में एयरलाइन के साथ यात्रा करने पर प्रतिबंध जैसी सख्त कार्रवाई शामिल है.

न्यूयॉर्क पोस्ट ने सीबीएस न्यूज के हवाले से बताया कि एयरलाइन ने अपने यात्रा अनुबंध में इस नियम को शामिल करने के लिए बदलाव किया है. यह बदलाव फरवरी में यूनाइटेड एयरलाइंस के "यात्रा से इनकार" अनुभाग के तहत लागू हुआ. इस अनुभाग में उन परिस्थितियों का विवरण है जिनमें यात्रियों को विमान से उतारा जा सकता है या यात्रा से वंचित किया जा सकता है.

हेडफोन का उपयोग और प्रोत्साहन

नए प्रावधान के मुताबिक, "ऑडियो या वीडियो सामग्री सुनते समय हेडफोन का उपयोग न करने वाले यात्रियों" को विमान से उतारे जा सकते हैं. यह नियम एयरलाइन के अन्य लंबे समय से चले आ रहे उल्लंघनों के साथ जोड़ा गया है, जैसे कि एयरलाइन कर्मचारियों पर हमला करना या नंगे पैर यात्रा करना.

यूनाइटेड एयरलाइंस के प्रवक्ता ने द न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि एयरलाइन हमेशा से यात्रियों को ऑडियो सुनते समय हेडफोन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है. एयरलाइन का वाई-फाई नियम पहले से ही यात्रियों को यह याद दिलाता है. अब स्टरलिंक नेटवर्क के विस्तार के साथ, इसे अनुबंध में जोड़ना और भी स्पष्ट कर देता है कि हेडफोन का उपयोग अनिवार्य है.

हेडफोन न होने पर विकल्प

अगर किसी यात्री के पास हेडफोन नहीं हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. एयरलाइन की वेबसाइट के अनुसार, विमान में क्रू सदस्य अनुरोध करने पर मुफ्त ईयरबड्स प्रदान कर सकते हैं. यह सुविधा यात्रियों को नियम का पालन करने और अपनी यात्रा का आनंद लेने का मौका देती है. इस कदम से यूनाइटेड एयरलाइंस ने यात्रियों के आराम और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित किया है, ताकि यात्रा के दौरान किसी को भी परेशान नहीं होना पड़े.

Published at : 06 Mar 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Trending News United Airlines Headphone Rule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सावधान! इस एयरलाइन की फ्लाइट में हेडफोन नहीं लगाया तो होंगे बाहर, पहले ही समझ लें नियम
सावधान! इस एयरलाइन की फ्लाइट में हेडफोन नहीं लगाया तो होंगे बाहर, पहले ही समझ लें नियम
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो, हो सकती है गिरफ्तारी, जान लें क्या कहता है कानून
क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो, हो सकती है गिरफ्तारी, जान लें क्या कहता है कानून
यूटिलिटी
गृह आधार योजना में हर महीने 10 तारीख को मिलेंगे 1500 रुपये, जानें किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
गृह आधार योजना में हर महीने 10 तारीख को मिलेंगे 1500 रुपये, जानें किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
यूटिलिटी
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
बिहार
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक', वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
लाइफस्टाइल
Alcohol And Erectile Dysfunction: क्या शराब पीने से बेहतर होती है बेडरूम परफॉर्मेंस? एक्सपर्ट से समझें पूरा टेक्निकल लोचा
क्या शराब पीने से बेहतर होती है बेडरूम परफॉर्मेंस? एक्सपर्ट से समझें पूरा टेक्निकल लोचा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget