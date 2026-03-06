सावधान! इस एयरलाइन की फ्लाइट में हेडफोन नहीं लगाया तो होंगे बाहर, पहले ही समझ लें नियम

Headphone Rule: हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इनमें से एक आम समस्या है कि कुछ सहयात्री अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर वीडियो या ऑडियो को बहुत ज़ोर से चलाते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को परेशानी होती है.

इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, यूनाइटेड एयरलाइंस ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि जो लोग सामग्री सुनते समय हेडफोन का उपयोग नहीं करेंगे, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. इसमें उड़ान से बाहर निकाला जाना या भविष्य में एयरलाइन के साथ यात्रा करने पर प्रतिबंध जैसी सख्त कार्रवाई शामिल है.

न्यूयॉर्क पोस्ट ने सीबीएस न्यूज के हवाले से बताया कि एयरलाइन ने अपने यात्रा अनुबंध में इस नियम को शामिल करने के लिए बदलाव किया है. यह बदलाव फरवरी में यूनाइटेड एयरलाइंस के "यात्रा से इनकार" अनुभाग के तहत लागू हुआ. इस अनुभाग में उन परिस्थितियों का विवरण है जिनमें यात्रियों को विमान से उतारा जा सकता है या यात्रा से वंचित किया जा सकता है.

हेडफोन का उपयोग और प्रोत्साहन

नए प्रावधान के मुताबिक, "ऑडियो या वीडियो सामग्री सुनते समय हेडफोन का उपयोग न करने वाले यात्रियों" को विमान से उतारे जा सकते हैं. यह नियम एयरलाइन के अन्य लंबे समय से चले आ रहे उल्लंघनों के साथ जोड़ा गया है, जैसे कि एयरलाइन कर्मचारियों पर हमला करना या नंगे पैर यात्रा करना.

यूनाइटेड एयरलाइंस के प्रवक्ता ने द न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि एयरलाइन हमेशा से यात्रियों को ऑडियो सुनते समय हेडफोन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है. एयरलाइन का वाई-फाई नियम पहले से ही यात्रियों को यह याद दिलाता है. अब स्टरलिंक नेटवर्क के विस्तार के साथ, इसे अनुबंध में जोड़ना और भी स्पष्ट कर देता है कि हेडफोन का उपयोग अनिवार्य है.

हेडफोन न होने पर विकल्प

अगर किसी यात्री के पास हेडफोन नहीं हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. एयरलाइन की वेबसाइट के अनुसार, विमान में क्रू सदस्य अनुरोध करने पर मुफ्त ईयरबड्स प्रदान कर सकते हैं. यह सुविधा यात्रियों को नियम का पालन करने और अपनी यात्रा का आनंद लेने का मौका देती है. इस कदम से यूनाइटेड एयरलाइंस ने यात्रियों के आराम और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित किया है, ताकि यात्रा के दौरान किसी को भी परेशान नहीं होना पड़े.