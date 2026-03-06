एक्सप्लोरर
ईरान-इजरायल की जंग के बीच चांदी में पैसा लगाएं या सोने में? जानें कमाई का तरीका
एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ते जियोपोलिटिकल खतरे के चलते बुलियन मार्केट में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. वहीं तनाव के चलते इंटरनेशनल बाजार में सोना और चांदी दोनों में तेजी दर्ज की गई.
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान-इजरायल के बीच युद्ध ने ग्लोबल मार्केट में हलचल तेज कर दी है. अमेरिका और इजरायल की और से की गई कार्रवाई के बाद ईरान के जवाबी हमलों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. दरअसल ऐसे माहौल में शेयर बाजारों पर दबाव दिखाई दे रहा है और निवेशक एक बार फिर सुरक्षित माने जाने वाले एसेट्स की तलाश कर रहे हैं.
Published at : 06 Mar 2026 09:58 AM (IST)
