ईरान-इजरायल की जंग के बीच चांदी में पैसा लगाएं या सोने में? जानें कमाई का तरीका

ईरान-इजरायल की जंग के बीच चांदी में पैसा लगाएं या सोने में? जानें कमाई का तरीका

एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ते जियोपोलिटिकल खतरे के चलते बुलियन मार्केट में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. वहीं तनाव के चलते इंटरनेशनल बाजार में सोना और चांदी दोनों में तेजी दर्ज की गई.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 06 Mar 2026 09:58 AM (IST)
एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ते जियोपोलिटिकल खतरे के चलते बुलियन मार्केट में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. वहीं तनाव के चलते इंटरनेशनल बाजार में सोना और चांदी दोनों में तेजी दर्ज की गई.

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान-इजरायल के बीच युद्ध ने ग्लोबल मार्केट में हलचल तेज कर दी है. अमेरिका और इजरायल की और से की गई कार्रवाई के बाद ईरान के जवाबी हमलों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. दरअसल ऐसे माहौल में शेयर बाजारों पर दबाव दिखाई दे रहा है और निवेशक एक बार फिर सुरक्षित माने जाने वाले एसेट्स की तलाश कर रहे हैं.

खासतौर पर सोना और चांदी इस समय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ते जियोपोलिटिकल खतरे के चलते बुलियन मार्केट में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. वहीं तनाव के चलते इंटरनेशनल बाजार में सोना और चांदी दोनों में तेजी दर्ज की गई, जबकि घरेलू बाजारों में मामूली गिरावट देखी गई. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ईरान-इजरायल की जंग के बीच आपको चांदी में पैसा लगाना चाहिए या सोने में और इनमें कमाई का तरीका क्या है.
खासतौर पर सोना और चांदी इस समय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ते जियोपोलिटिकल खतरे के चलते बुलियन मार्केट में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. वहीं तनाव के चलते इंटरनेशनल बाजार में सोना और चांदी दोनों में तेजी दर्ज की गई, जबकि घरेलू बाजारों में मामूली गिरावट देखी गई. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ईरान-इजरायल की जंग के बीच आपको चांदी में पैसा लगाना चाहिए या सोने में और इनमें कमाई का तरीका क्या है.
मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच सोने को सुरक्षित निवेश माना जा रहा है. दरअसल जब वैश्विक स्तर पर जंग, आर्थिक संकट या मुद्रा से जुड़ा खतरा बढ़ता है तो निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं. सोने की कीमतें आमतौर पर इन्वेस्टर सेंटीमेंट और वॉर जैसे जियोपोलिटिक्स,  डॉलर के उतार-चढ़ाव, ब्याज दरों और महंगाई की स्थिति से प्रभावित होती है.
मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच सोने को सुरक्षित निवेश माना जा रहा है. दरअसल जब वैश्विक स्तर पर जंग, आर्थिक संकट या मुद्रा से जुड़ा खतरा बढ़ता है तो निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं. सोने की कीमतें आमतौर पर इन्वेस्टर सेंटीमेंट और वॉर जैसे जियोपोलिटिक्स,  डॉलर के उतार-चढ़ाव, ब्याज दरों और महंगाई की स्थिति से प्रभावित होती है.
Published at : 06 Mar 2026 09:58 AM (IST)
यूटिलिटी
