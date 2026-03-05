हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
होटल रूम में लगे हिडन कैमरे कैसे करें चेक? ट्रैवल के दौरान जरूर करें यह काम

Hotel Room Hidden Camera: होटल रूम में ठहरते समय अपनी प्राइवेसी को हल्के में न लें. कमरे में मौजूद को ध्यान से चेक जरूरी है. कहीं कोई हिडन कैमरा तो नहीं है कमरें इस तरह लगा सकते हैं पता.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 05 Mar 2026 12:47 PM (IST)
Hotel Room Hidden Camera: होटल रूम में ठहरते समय अपनी प्राइवेसी को हल्के में न लें. कमरे में मौजूद को ध्यान से चेक जरूरी है. कहीं कोई हिडन कैमरा तो नहीं है कमरें इस तरह लगा सकते हैं पता.

आजकल सफर के दौरान लोग सिर्फ आरामदायक होटल ही नहीं. बल्कि अपनी प्राइवेसी को लेकर भी ज्यादा सतर्क रहने लगे हैं. कई बार खबरें सामने आती हैं कि होटल रूम या किराए के अपार्टमेंट में हिडन कैमरे लगे मिले. ऐसी स्थिति किसी के लिए भी परेशान करने वाली हो सकती है.

आप जहां भी ठहरें कमरे में कुछ बेसिक चीजें चेक करना समझदारी है. थोड़ी सावधानी आपकी निजी जानकारी और सुरक्षा दोनों बचा सकती है. होटल रूम में पहुंचते ही सबसे पहले कमरे को ध्यान से स्कैन करें. दीवारों, स्मोक डिटेक्टर, डिजिटल घड़ी, चार्जिंग एडॉप्टर, टीवी के पास लगे उपकरण या बिजली के सॉकेट को गौर से देखें.
अगर कोई डिवाइस असामान्य जगह पर लगा हो या बाकी चीजों से अलग दिखे. तो उसे हल्के में न लें. कई बार छोटे कैमरे रोजमर्रा के सामान के भीतर छिपाए जाते हैं. इसलिए पहली नजर में नजर नहीं आते हैं. वाईफाई नेटवर्क भी कई बार अहम सुराग दे सकता है.
Published at : 05 Mar 2026 12:47 PM (IST)
