एक्सप्लोरर
दिल्ली में महिलाओं के लिए चलती हैं इतनी सारी योजनाएं, जानें किसमें-कितना मिलता है लाभ?
आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा में भी मजबूत होंगी. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक मदद देना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है
दिल्ली सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं. राजधानी की बेटियां अब सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा में भी मजबूत होंगी. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक मदद देना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है. तो आइए जानते हैं कि दिल्ली में महिलाओं के लिए कितनी सारी योजनाएं चलती हैं और किसमें-कितना लाभ मिलता है.
1/6
2/6
Published at : 03 Mar 2026 05:48 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
दिल्ली में महिलाओं के लिए चलती हैं इतनी सारी योजनाएं, जानें किसमें-कितना मिलता है लाभ?
यूटिलिटी
8 Photos
रात होते ही भारतीय रेलवे में लागू हो जाते हैं ये नियम, सफर पर निकलने से पहले लीजिए जान
यूटिलिटी
6 Photos
होली पर यूपी में फ्री मिल रहा सिलेंडर, कैसे ले सकते हैं-किसे मिलेगा और क्या डॉक्युमेंट्स लगेंगे? सबकुछ जानें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
यूटिलिटी
होली पर ठंडाई बनाने के लिए कितनी भांग ला सकते हैं घर, क्या है इसको लेकर नियम?
यूटिलिटी
दिल्ली में लॉन्च हुआ 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड', जानें कौन-सी महिलाएं कर सकती हैं आवेदन?
यूटिलिटी
इस बार किसके खाते में नहीं आएगी मंईया सम्मान योजना की अगली किस्त, ऐसे चेक करें स्टेटस?
यूटिलिटी
आते ही खर्च हो जाती है सैलरी तो बनाएं 50-30-20 वाला बजट रूल, रुकने लगेगा पैसा
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion