दिल्ली में महिलाओं के लिए चलती हैं इतनी सारी योजनाएं, जानें किसमें-कितना मिलता है लाभ?

दिल्ली लखपति बिटिया योजना, यह योजना पहले की दिल्ली लाडली योजना का नया और डिजिटल रूप है.अब बेटियों के जन्म से ही उनके बैंक खाते में पैसों का जमा होना शुरू हो जाएगा. इसमें जन्म के समय 11,000 रुपये सीधे खाते में जमा होंगे, स्कूल की पढ़ाई के दौरान भी पैसे जमा होते रहेंगे, अगर बेटी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पूरी करती है, तो 20,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे और 21 साल की उम्र तक यह राशि ब्याज समेत 1 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है. इस योजना से दिल्ली की बेटियों का भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा और उनकी उच्च शिक्षा के रास्ते आसान होंगे.