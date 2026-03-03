हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में महिलाओं के लिए चलती हैं इतनी सारी योजनाएं, जानें किसमें-कितना मिलता है लाभ?

दिल्ली में महिलाओं के लिए चलती हैं इतनी सारी योजनाएं, जानें किसमें-कितना मिलता है लाभ?

आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा में भी मजबूत होंगी. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक मदद देना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Mar 2026 05:48 PM (IST)
आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा में भी मजबूत होंगी. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक मदद देना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है

दिल्ली सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं. राजधानी की बेटियां अब सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा में भी मजबूत होंगी. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक मदद देना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है. तो आइए जानते हैं कि दिल्ली में महिलाओं के लिए कितनी सारी योजनाएं चलती हैं और किसमें-कितना लाभ मिलता है.

दिल्ली लखपति बिटिया योजना, यह योजना पहले की दिल्ली लाडली योजना का नया और डिजिटल रूप है.अब बेटियों के जन्म से ही उनके बैंक खाते में पैसों का जमा होना शुरू हो जाएगा. इसमें जन्म के समय 11,000 रुपये सीधे खाते में जमा होंगे, स्कूल की पढ़ाई के दौरान भी पैसे जमा होते रहेंगे, अगर बेटी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पूरी करती है, तो 20,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे और 21 साल की उम्र तक यह राशि ब्याज समेत 1 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है. इस योजना से दिल्ली की बेटियों का भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा और उनकी उच्च शिक्षा के रास्ते आसान होंगे.
दिल्ली लखपति बिटिया योजना, यह योजना पहले की दिल्ली लाडली योजना का नया और डिजिटल रूप है.अब बेटियों के जन्म से ही उनके बैंक खाते में पैसों का जमा होना शुरू हो जाएगा. इसमें जन्म के समय 11,000 रुपये सीधे खाते में जमा होंगे, स्कूल की पढ़ाई के दौरान भी पैसे जमा होते रहेंगे, अगर बेटी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पूरी करती है, तो 20,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे और 21 साल की उम्र तक यह राशि ब्याज समेत 1 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है. इस योजना से दिल्ली की बेटियों का भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा और उनकी उच्च शिक्षा के रास्ते आसान होंगे.
दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMS) की शुरुआत की है, जिसे पिंक कार्ड कहा जाता है. इससे महिलाएं डीटीसी बसों में पूरी तरह मुफ्त यात्रा कर सकती हैं. मेट्रो, रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTRS) और अन्य सार्वजनिक परिवहन में भी इसी कार्ड से सुविधाजनक भुगतान किया जा सकेगा. इसमें तीन तरह के कार्ड होंगे. पिंक कार्ड (महिलाओं के लिए), ब्लू कार्ड (सामान्य यात्रियों के लिए) और ऑरेंज कार्ड (मासिक पास धारकों के लिए). यह पहल महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित और किफायती बनाने में मदद करेगी.
दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMS) की शुरुआत की है, जिसे पिंक कार्ड कहा जाता है. इससे महिलाएं डीटीसी बसों में पूरी तरह मुफ्त यात्रा कर सकती हैं. मेट्रो, रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTRS) और अन्य सार्वजनिक परिवहन में भी इसी कार्ड से सुविधाजनक भुगतान किया जा सकेगा. इसमें तीन तरह के कार्ड होंगे. पिंक कार्ड (महिलाओं के लिए), ब्लू कार्ड (सामान्य यात्रियों के लिए) और ऑरेंज कार्ड (मासिक पास धारकों के लिए). यह पहल महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित और किफायती बनाने में मदद करेगी.
Embed widget