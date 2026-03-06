पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर ने फिर मार दिया ताना, अभिषेक शर्मा पर दिया भड़काऊ बयान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तानी मोहम्मद आमिर ने फिर मार दिया ताना, अभिषेक शर्मा पर दिया भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा

पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर ने फिर मार दिया ताना, अभिषेक शर्मा पर दिया भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा

Abhishek Sharma Stats T20 World Cup: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर निशान साधा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Mar 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

Mohammad Amir on Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 अच्छा नहीं गुजरा है. वर्ल्ड कप की 7 पारियों में सिर्फ 89 रन और औसत केवल 12.71 का. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भी अभिषेक 7 गेंद में सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए थे. पूरे टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर टीम इंडिया और भारतीय खिलाड़ियों की आलोचना करते रहे हैं. अब एक बार फिर उन्होंने अभिषेक शर्मा की आलोचना की है.

मोहम्मद आमिर टूर्नामेंट की शुरुआत से ही अभिषेक शर्मा पर निशान साधते आ रहे हैं. आमिर उन्हें यहां तक कि 'लप्पेबाज' तक कह चुके हैं. उन्होंने पहले भविष्यवाणी करके कहा था कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, लेकिन वह गलत साबित हुई. उसके बाद उन्होंने एक और भविष्यवाणी करके कहा कि भारत फाइनल में नहीं जाएगा, इस बार भी वो गलत साबित हुए हैं.

अभिषेक शर्मा पर साधा निशाना

एक पाकिस्तानी चैनल के अनुसार मोहम्मद आमिर ने कहा कि किसी द्विपक्षीय सीरीज और ICC इवेंट में खेलने में बहुत बड़ा अंतर है. उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय सीरीज में मैनेजमेंट इतनी गहनता से खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन ICC इवेंट्स में हर कोई तैयारी करके आता है.

मोहम्मद आमिर ने कहा, "अब सब जान गए हैं कि अभिषेक किन चीजों में मजबूत हैं और उनकी कमजोरी क्या है. आप देख सकते हैं कि उन्हें ऑफ-स्पिनर को मारने में भी दिक्कत हॉ रही है. वहीं जब तेज गेंदबाज आता है तो वह लगातार अभिषेक के शरीर को टारगेट करता है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और खासतौर पर बड़े इवेंट्स में आपको तकनीकी और मानसिक रूप से भी मजबूत होना होता है."

अभिषेक का वर्ल्ड कप में प्रदर्शन

अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 की अपनी पहली तीनों पारियों में 'जीरो' पर आउट हो गए थे. उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में आखिरकार उनका खाता खुला, लेकिन 15 रन बनाकर आउट हो गए. अब तक वर्ल्ड कप में उनकी एकमात्र फिफ्टी जिम्बाब्वे के खिलाफ आई है, उस मैच में उन्होंने 30 गेंद में 55 रन बनाए थे. मगर उसके बाद अभिषेक का बल्ला खामोश ही रहा है.

सेमीफाइनल में टीम इंडिया से हारने पर क्या बोले कप्तान हैरी ब्रूक? हैरान करने वाला बयान आया सामने

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 06 Mar 2026 04:16 PM (IST)
Abhishek Sharma Mohammad Amir T20 World Cup 2026 Abhishek Sharma Stats
