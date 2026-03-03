हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटी'बुरा ना मानो होली है' कहकर रंग फेंका तो पड़ेगा महंगा, इन धाराओं के तहत होगी सजा

‘बुरा ना मानो होली है’ कहकर रंग फेंका तो पड़ेगा महंगा, इन धाराओं के तहत होगी सजा

होली का त्यौहार दस्तक दे चुका है. कई बार जोश में होश गंवाकर लोगों पर कलर फेंक देते हैं और कहते हैं कि बुरा ना मानों होली है. लेकिन ऐसा करना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 03 Mar 2026 08:24 PM (IST)
होली का त्यौहार दस्तक दे चुका है. कई बार जोश में होश गंवाकर लोगों पर कलर फेंक देते हैं और कहते हैं कि बुरा ना मानों होली है. लेकिन ऐसा करना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है.

कल यानी 4 मार्च को पूरा देश होली के रंग में डूबा नजर आएगा. सोशल मीडिया पर रील्स होंगी, कॉलोनियों में डीजे बजेगा और हर तरफ गुलाल उड़ता दिखेगा. लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए. फेस्टिव मूड किसी को भी आपकी पर्सनल स्पेस तोड़ने का लाइसेंस नहीं देता.

कई बार लोग राह चलते लोगों को ‘बुरा ना मानो होली है’ कहके रंग लगाकर चले जाते हैं. सिर्फ कह देना ही लोगों को बचने का मौका नहीं देता. अगर किसी को वाकई रंग लगाने का बुरा लग गया तो फिर रंग लगाने वाले के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है.
कई बार लोग राह चलते लोगों को ‘बुरा ना मानो होली है’ कहके रंग लगाकर चले जाते हैं. सिर्फ कह देना ही लोगों को बचने का मौका नहीं देता. अगर किसी को वाकई रंग लगाने का बुरा लग गया तो फिर रंग लगाने वाले के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है.
अगर कोई आपकी साफ मना करने के बाद भी जबरदस्ती रंग लगाता है. पकड़ता है या गले लगाने की कोशिश करता है, तो यह सीधा अपराध है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत किसी महिला की इच्छा के खिलाफ शारीरिक संपर्क करना दंडनीय है. इसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं.
अगर कोई आपकी साफ मना करने के बाद भी जबरदस्ती रंग लगाता है. पकड़ता है या गले लगाने की कोशिश करता है, तो यह सीधा अपराध है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत किसी महिला की इच्छा के खिलाफ शारीरिक संपर्क करना दंडनीय है. इसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं.
Published at : 03 Mar 2026 08:24 PM (IST)
Happy Holi Rules In Holi Law For Holi

यूटिलिटी फोटो गैलरी

