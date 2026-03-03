‘बुरा ना मानो होली है’ कहकर रंग फेंका तो पड़ेगा महंगा, इन धाराओं के तहत होगी सजा

अगर कोई आपकी साफ मना करने के बाद भी जबरदस्ती रंग लगाता है. पकड़ता है या गले लगाने की कोशिश करता है, तो यह सीधा अपराध है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत किसी महिला की इच्छा के खिलाफ शारीरिक संपर्क करना दंडनीय है. इसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं.