इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें

सुरक्षित मॉडल थोड़े महंगे हो सकते हैं. लेकिन लंबे समय में वही बेहतर साबित होते हैं. टैंक और अंदरूनी हिस्सों की क्वालिटी. स्टेनलेस स्टील या कॉपर चैंबर वाले मॉडल टिकाऊ होते हैं और पानी को जल्दी गर्म करते हैं. सस्ते मॉडल शुरुआत में अच्छे लगते हैं लेकिन लंबे समय में बार-बार खराब होने की संभावना बढ़ जाती है.