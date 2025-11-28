हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीइंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें

इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें

Instant Geyser Buying Tips: सर्दियों में गर्म पानी की जरूरत बढ़ते ही इंस्टेंट गीजर पर लोगों का फोकस बढ़ गया है. सही मॉडल चुनने के लिए इन चीजों पर ध्यान देना है जरूरी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Nov 2025 12:56 PM (IST)
Instant Geyser Buying Tips: सर्दियों में गर्म पानी की जरूरत बढ़ते ही इंस्टेंट गीजर पर लोगों का फोकस बढ़ गया है. सही मॉडल चुनने के लिए इन चीजों पर ध्यान देना है जरूरी.

देश में सर्दियां आ चुकी हैं और अब नहाने के लिए गर्म पानी की जरूरत हर घर में महसूस होने लगी है. ऐसे मौसम में इंस्टेंट गीजर सबसे ज्यादा मांग में रहते हैं. क्योंकि यह कम समय में पानी गर्म करने का आसान तरीका देते हैं. लेकिन खरीदने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है.

अगर आप इंस्टेंट गीजर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं. तो पहले इंस्टेंट गीजर की कैपेसिटी जरूर चेक करें. यह बड़े परिवारों के लिए नहीं बने होते. अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं या लगातार पानी की जरूरत रहती है. तो इंस्टेंट मॉडल आपके लिए कम फायदेमेंद होगा.
इंस्टेंट गीजर सामान्य तौर छोटे बाथरूम या किचन की जरूरतों के लिए बेहतर रहता है. कैपेसिटी के अलावा वॉट क्षमता पर ध्यान दें. आमतौर पर 3000 से 4500 वॉट के मॉडल आते हैं. ज्यादा वॉटेज वाला गीजर पानी तेजी से गर्म करेगा लेकिन बिजली की खपत भी बढ़ेगी.
अगर आपकी बिजली की वायरिंग पुरानी है. तो कम वॉट वाला मॉडल लेना समझदारी होगी. इसके अलावा प्रेशर की जांच करें. अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं. तो आपको ऐसा इंस्टेंट गीजर चाहिए जो हाई वॉटर प्रेशर को संभाल सके.
गलत मॉडल लेने पर गीजर लीक कर सकता है या जल्दी खराब हो सकता है. खरीदने से पहले इसकी रेटिंग जरूर देखें. कभी भी सुरक्षा फीचर्स को नजरअंदाज न करें. इंस्टेंट गीजर में थर्मल कट-ऑफ, प्रेशर रिलीज वाल्व और ओवरहिट प्रोटेक्शन होना जरूरी है. अगर इनमें से कोई फीचर मिस है तो खतरा बढ़ जाता है.
सुरक्षित मॉडल थोड़े महंगे हो सकते हैं. लेकिन लंबे समय में वही बेहतर साबित होते हैं. टैंक और अंदरूनी हिस्सों की क्वालिटी. स्टेनलेस स्टील या कॉपर चैंबर वाले मॉडल टिकाऊ होते हैं और पानी को जल्दी गर्म करते हैं. सस्ते मॉडल शुरुआत में अच्छे लगते हैं लेकिन लंबे समय में बार-बार खराब होने की संभावना बढ़ जाती है.
आखिर में इंस्टॉलेशन और वारंटी पर ध्यान दें. इंस्टेंट गीजर की इंस्टॉलेशन प्रॉपर टेक्नीशियन से करवाना जरूरी है. क्योंकि गलत फिटिंग में बिजली और पानी दोनों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं. इसके साथ ही कम से कम दो साल की वारंटी वाला मॉडल चुनें जिससे बाद में परेशानी न हो.
Published at : 28 Nov 2025 12:56 PM (IST)
Embed widget