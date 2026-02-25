फोन स्लो होता है चार्ज, जान लीजिए कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं

अगर फोन स्लो चार्ज हो रहा है तो सबसे पहले अपने चार्जर और केबल को चेक करें. डैमेज केबल, मुड़ा हुआ वायर या लो क्वालिटी एडेप्टर पावर सप्लाई कम कर देता है. नतीजा यह कि फोन ज्यादा वक्त लेता है. हमेशा ओरिजिनल या ब्रांड सर्टिफाइड चार्जर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. जरूरत पड़े तो केबल बदलकर टेस्ट जरूर करें.