फोन स्लो होता है चार्ज, जान लीजिए कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं

फोन स्लो होता है चार्ज, जान लीजिए कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं

Phone Charging Tips: अगर आपका फोन जरूरत से ज्यादा समय ले रहा है. तो वजह जानना जरूरी है. कुछ आसान और सही तरीके अपनाकर आप चार्जिंग स्पीड बेहतर कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 25 Feb 2026 03:01 PM (IST)
Phone Charging Tips: अगर आपका फोन जरूरत से ज्यादा समय ले रहा है. तो वजह जानना जरूरी है. कुछ आसान और सही तरीके अपनाकर आप चार्जिंग स्पीड बेहतर कर सकते हैं.

आज फोन हमारी डेली लाइफ का सबसे जरूरी गैजेट है. ऐसे में जब यह घंटों तक चार्ज पर लगा रहे और बैटरी फिर भी धीरे बढ़े तो फ्रस्ट्रेशन होना तय है. अच्छी बात यह है कि स्लो चार्जिंग अक्सर किसी बड़ी खराबी की वजह से नहीं होती. ज्यादातर केस में छोटी टेक्निकल वजहें जिम्मेदार होती हैं. जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है.

अगर फोन स्लो चार्ज हो रहा है तो सबसे पहले अपने चार्जर और केबल को चेक करें. डैमेज केबल, मुड़ा हुआ वायर या लो क्वालिटी एडेप्टर पावर सप्लाई कम कर देता है. नतीजा यह कि फोन ज्यादा वक्त लेता है. हमेशा ओरिजिनल या ब्रांड सर्टिफाइड चार्जर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. जरूरत पड़े तो केबल बदलकर टेस्ट जरूर करें.
अगर फोन स्लो चार्ज हो रहा है तो सबसे पहले अपने चार्जर और केबल को चेक करें. डैमेज केबल, मुड़ा हुआ वायर या लो क्वालिटी एडेप्टर पावर सप्लाई कम कर देता है. नतीजा यह कि फोन ज्यादा वक्त लेता है. हमेशा ओरिजिनल या ब्रांड सर्टिफाइड चार्जर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. जरूरत पड़े तो केबल बदलकर टेस्ट जरूर करें.
दूसरी बड़ी वजह होती है बैकग्राउंड में चल रही ऐप्स. कई ऐप्स लगातार डेटा और बैटरी यूज करती रहती हैं. जब आप चार्जिंग के दौरान गेम खेलते हैं या वीडियो स्ट्रीम करते हैं, तो बैटरी भरने की स्पीड गिर जाती है. बेहतर है कि चार्ज करते वक्त ऐप्स बंद कर दें या एयरप्लेन मोड ऑन कर लें.
दूसरी बड़ी वजह होती है बैकग्राउंड में चल रही ऐप्स. कई ऐप्स लगातार डेटा और बैटरी यूज करती रहती हैं. जब आप चार्जिंग के दौरान गेम खेलते हैं या वीडियो स्ट्रीम करते हैं, तो बैटरी भरने की स्पीड गिर जाती है. बेहतर है कि चार्ज करते वक्त ऐप्स बंद कर दें या एयरप्लेन मोड ऑन कर लें.
Published at : 25 Feb 2026 02:57 PM (IST)
Charging Tips Utility News Phone Charging

