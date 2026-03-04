हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल

पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विदेशी सैलानी स्थानीय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होली का आनंद ले रहे हैं. वे न सिर्फ एक-दूसरे को रंग लगा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 04 Mar 2026 08:30 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय संस्कृति और यहाँ के त्योहारों का जादू ही कुछ ऐसा है कि सात समंदर पार से आए लोग भी इसके दीवाने हो जाते हैं. ओडिशा के पुरी में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहाँ जगन्नाथ मंदिर के पास विदेशी पर्यटकों ने जमकर होली खेली. सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विदेशी मेहमान भारतीय महिलाओं के साथ गुलाल उड़ाते और मस्ती करते नजर आ रहे हैं.

विदेशी मेहमानों ने जमकर उड़ाया गुलाल

पुरी, जो अपनी धार्मिक आस्था और श्री जगन्नाथ मंदिर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, इन दिनों रंगों के उत्सव में डूबा हुआ है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विदेशी सैलानी स्थानीय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होली का आनंद ले रहे हैं. वे न सिर्फ एक-दूसरे को रंग लगा रहे हैं, बल्कि भारतीय परंपरा के अनुसार गले लगकर त्योहार की बधाई भी दे रहे हैं. विदेशी मेहमानों के चेहरे पर बिखरा गुलाल और उनकी मुस्कान यह बता रही है कि उन्हें भारत की यह विविधता कितनी पसंद आ रही है.

यहां आकर अपनापन और ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं

वीडियो में देखा जा सकता है कि पुरी में महिलाएं इन विदेशी सैलानियों के साथ होली खेल रही हैं और विदेशी सैलानी भी होली के रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं. विदेशी सैलानी होली खेलते हुए लोकल लोगों के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां आकर हम ब्लेस्ड और हैप्पी महसूस कर रहे हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर अब लोग मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल

यूजर्स ने की तारीफ

वीडियो को सामाचार एजेंसी एएनआई ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. होली की रौनक विदेशी लोगों को भी पसंद है. एक और यूजर ने लिखा...इसे कहते हैं प्यार वाली होली. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....हुड़दंग मचाने वालों को इनसे सीखना चाहिए कि होली कैसे खेली जाती है.

यह भी पढ़ें: भीड़ देखते ही अजगर ने उगला जिंदा शिकार, मॉनिटर लिजार्ड को मुंह से बाहर फेंकते ही मचा हड़कंप, खौफनाक वीडियो वायरल

Published at : 04 Mar 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Holi In Puri
और पढ़ें
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
