बैंक लॉकर से चोरी हो जाए सामान तो कितना मिलता है मुआवजा, जान लीजिए नियम?

दिल्ली की महिला और उसकी सास ने बताया कि उन्होंने पूरी प्रोसेस के तहत लॉकर खुलवाया लेकिन इसके बाद अंदर रखे 60 लाख रुपये के सोने के गहने नहीं मिले. खबर फैलते ही दूसरे लॉकर धारक भी घबरा गए और अपने लॉकर चेक करने पहुंच गए. पुलिस मौके पर आई लेकिन शुरुआती जांच में जबरन तोड़फोड़ के संकेत नहीं मिले. बताया गया कि लॉकर हाल ही में ऑपरेट हुआ था.