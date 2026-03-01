होली पर यूपी में फ्री मिल रहा सिलेंडर, कैसे ले सकते हैं-किसे मिलेगा और क्या डॉक्युमेंट्स लगेंगे? सबकुछ जानें

यूपी में फ्री सिलेंडर का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पहले से उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं. अगर आप अभी इस योजना से जुड़े नहीं हैं. तो अप्लाई करने का मौका भी है. पहले यह समझ लें कि पात्रता क्या है और किन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है. तभी आगे की प्रोसेस आसान होगी.