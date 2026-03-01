हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीहोली पर यूपी में फ्री मिल रहा सिलेंडर, कैसे ले सकते हैं-किसे मिलेगा और क्या डॉक्युमेंट्स लगेंगे? सबकुछ जानें

होली पर यूपी में फ्री मिल रहा सिलेंडर, कैसे ले सकते हैं-किसे मिलेगा और क्या डॉक्युमेंट्स लगेंगे? सबकुछ जानें

Free Cylinder On Holi: होली से पहले यूपी में इन महिलाओं को फ्री सिलेंडर का फायदा मिलेगा. किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत और क्या होगी आवेदन प्रोसेस? जान लीजिए.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 01 Mar 2026 02:33 PM (IST)
Free Cylinder On Holi: होली से पहले यूपी में इन महिलाओं को फ्री सिलेंडर का फायदा मिलेगा. किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत और क्या होगी आवेदन प्रोसेस? जान लीजिए.

अब बस कुछ ही दिन में होली है और यूपी के लाखों घरों के लिए अच्छी खबर आ गई है. इस बार त्योहार से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर की सुविधा दी जा रही है. सरकार की ओर से लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी की रकम ट्रांसफर की जाएगी. जिससे गैस सिलेंडर आसानी से मिल सके.

यूपी में फ्री सिलेंडर का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पहले से उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं. अगर आप अभी इस योजना से जुड़े नहीं हैं. तो अप्लाई करने का मौका भी है. पहले यह समझ लें कि पात्रता क्या है और किन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है. तभी आगे की प्रोसेस आसान होगी.
यूपी में फ्री सिलेंडर का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पहले से उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं. अगर आप अभी इस योजना से जुड़े नहीं हैं. तो अप्लाई करने का मौका भी है. पहले यह समझ लें कि पात्रता क्या है और किन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है. तभी आगे की प्रोसेस आसान होगी.
उज्ज्वला योजना का मेन फोकस गरीब परिवारों पर है. खासकर वह महिलाएं जिनके नाम पर गैस कनेक्शन नहीं है और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है. गांव या सेमी अर्बन इलाके में रहने वाले बीपीएल परिवार इस योजना के दायरे में आते हैं.
उज्ज्वला योजना का मेन फोकस गरीब परिवारों पर है. खासकर वह महिलाएं जिनके नाम पर गैस कनेक्शन नहीं है और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है. गांव या सेमी अर्बन इलाके में रहने वाले बीपीएल परिवार इस योजना के दायरे में आते हैं.
Published at : 01 Mar 2026 02:29 PM (IST)
