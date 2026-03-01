एक्सप्लोरर
होली पर यूपी में फ्री मिल रहा सिलेंडर, कैसे ले सकते हैं-किसे मिलेगा और क्या डॉक्युमेंट्स लगेंगे? सबकुछ जानें
Free Cylinder On Holi: होली से पहले यूपी में इन महिलाओं को फ्री सिलेंडर का फायदा मिलेगा. किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत और क्या होगी आवेदन प्रोसेस? जान लीजिए.
अब बस कुछ ही दिन में होली है और यूपी के लाखों घरों के लिए अच्छी खबर आ गई है. इस बार त्योहार से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर की सुविधा दी जा रही है. सरकार की ओर से लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी की रकम ट्रांसफर की जाएगी. जिससे गैस सिलेंडर आसानी से मिल सके.
