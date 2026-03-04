हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अगले महीने कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट

अगले महीने कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट

Railways Cancelled Trains: अगले महीने कई ट्रेनें कैंसिल रहने वाली हैं. अगर आपने पहले से टिकट बुक कर ली है तो सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 04 Mar 2026 02:16 PM (IST)
Railways Cancelled Trains: देश में रोजाना लाखों यात्री एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने के लिए ट्रेनों पर भरोसा करते हैं. लंबी दूरी हो या छोटी, रेलवे अब भी सबसे किफायती और सुविधाजनक विकल्प माना जाता है. लेकिन ऑपरेशनल कारणों, मरम्मत कार्य या तकनीकी अपडेट की वजह से कई बार ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव करना पड़ता है.

कुछ ट्रेनें अस्थायी तौर से कैंसिल कर दी जाती हैं. तो कुछ का रूट बदल दिया जाता है. ऐसे में अगर आपने अप्रैल महीने के लिए टिकट पहले से बुक कर रखी है. तो सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें. छोटी सी लापरवाही सफर के दिन बड़ी परेशानी में बदल सकती है. इसलिए अपडेट रखना जरूरी है.

इस वजह से कैंसिल की गईं ट्रेनें

कानपुर के पास गंगा नदी पर बने रेलवे पुल की मरम्मत की वजह से ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. यह मेंटेनेंस वर्क 2 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है और करीब 40 दिनों से ज्यादा समय तक चलेगा. पुल पर काम के दौरान सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक सीमित रखा जाएगा. इसी कारण कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल किया गया है, जबकि कुछ के रूट डायवर्ट किए गए हैं. यात्रियों को सलाह है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सके.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 64701/02 झांसी-लखनऊ-झांसी MEMU ट्रेन को कैंसिल किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 54153/44 कानपुर-रायबरेली-कानपुर पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 54101/02 प्रयागराज-कानपुर-प्रयागराज पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 54325/26 सीतापुर-कानपुर-सीतापुर पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 64212/64203/64214 कानपुर-लखनऊ MEMU ट्रेन को भी कैंसिल किया गया है.

इन ट्रेनों को किया गया डायवर्ट

  • ट्रेन नंबर 12004 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस के रूट को किया गया डायवर्ट.
  • ट्रेन नंबर 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल के रूट को किया गया डायवर्ट.
  • ट्रेन नंबर 02423 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल के रूट को किया गया डायवर्ट.
  • ट्रेन नंबर 15065 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस के रूट को किया गया डायवर्ट
  • ट्रेन नंबर 15045 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस के रूट को किया गया डायवर्ट.
  • ट्रेन नंबर 12591 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस के रूट को किया गया डायवर्ट.
  • ट्रेन नंबर 13237 कोटा-पटना एक्सप्रेस के रूट को किया गया डायवर्ट.
  • ट्रेन नंबर 12143 LTT-प्रतापगढ़ एक्सप्रेस के रूट को किया गया डायवर्ट.
  • ट्रेन नंबर 12183 भोपाल-प्रतापगढ़ सुपरफास्ट के रूट को किया गया डायवर्ट.

इन ट्रेनों को किया गया शॉर्ट टर्मिनेट

  • आगरा फोर्ट-लखनऊ इंटरसिटी का ऑपरेशन फिलहाल रीस्ट्रक्चर किया गया है. अब यह ट्रेन लखनऊ की बजाय कानपुर सेंट्रल से ही स्टार्ट और एंड होगी. यानी पूरा रन कानपुर सेंट्रल तक सीमित रहेगा.
  • पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस को भी टेम्पररी तौर पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है. अभी यह ट्रेन लखनऊ नहीं पहुंचेगी. इसकी ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों कानपुर सेंट्रल ही रहेंगे.
  • लखनऊ-LTT एक्सप्रेस का रूट भी पार्टially कट किया गया है. यह सेवा फिलहाल कानपुर सेंट्रल तक ही ऑपरेट करेगी और आगे का सेक्शन अस्थायी रूप से बंद रहेगा.

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 04 Mar 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Train Cancelled Railways News Utility News
और पढ़ें
Embed widget