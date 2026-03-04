हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगर्मियों में एसी खुद से साफ करें या मैकेनिक बुलाएं, जान लें सही क्या रहेगा

गर्मियों में एसी खुद से साफ करें या मैकेनिक बुलाएं, जान लें सही क्या रहेगा

AC Using Tips: गर्मी बढ़ते ही एसी की जरूरत महसूस होने लगती है. चालू करने से पहले सफाई जरूरी है. हल्की देखभाल घर पर हो सकती है. लेकिन इस कंडीशन में जरूरी है मैकेनिक से सर्विस करवाएं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 04 Mar 2026 09:47 PM (IST)
Preferred Sources

AC Using Tips: फरवरी खत्म हो चुकी है और होली के बाद से तापमान तेजी से चढ़ने लगा है. दोपहर की धूप अब चुभने लगी है और रात में भी पंखा काफी नहीं लग रहा. ऐसे में घरों में एसी की जरूरत फिर से महसूस होने लगी है. कई लोग अब अपने एसी को चालू करने की तैयारी में हैं. लेकिन हर साल की तरह इस बार भी वही सवाल सामने है. क्या एसी को खुद साफ कर लें या फिर मैकेनिक बुलाना बेहतर रहेगा? 

धूल, गंदगी और बंद फिल्टर न सिर्फ कूलिंग कम करते हैं. बल्कि बिजली बिल भी बढ़ा देते हैं. इसलिए एसी चालू करने से पहले उसकी सर्विसिंग को लेकर सही फैसला लेना जरूरी है. चलिए समझते हैं कि किस स्थिति में क्या करना सही रहेगा. जिससे एसी खराब होने से बच जाए.

खुद से एसी साफ करना सही?

अगर आपका एसी ज्यादा पुराना नहीं है और सिर्फ हल्की धूल जमी है. तो बेसिक सफाई आप खुद कर सकते हैं. सबसे पहले बिजली सप्लाई बंद करें. फिर इंडोर यूनिट का फ्रंट पैनल खोलकर एयर फिल्टर निकालें और साफ पानी से धो लें. फिल्टर सूखने के बाद ही वापस लगाएं. इससे एयरफ्लो बेहतर होता है और ठंडक जल्दी मिलती है.

लेकिन सिर्फ फिल्टर साफ करना पूरी सर्विसिंग नहीं है. अगर कॉइल पर मोटी धूल जमी हो. पानी लीकेज हो रहा हो या कूलिंग कम लग रही हो. तो अंदरूनी हिस्सों को खोलना जोखिम भरा हो सकता है. गलत तरीके से छेड़छाड़ करने पर पार्ट्स खराब हो सकते हैं. यानी छोटी मोटी सफाई ठीक है. लेकिन तकनीकी काम खुद करने से बचना चाहिए.

कब बुलाएं मैकेनिक?

अगर एसी लंबे समय से बंद पड़ा है. अजीब आवाज आ रही है या कूलिंग पहले जैसी नहीं रही. तो प्रोफेशनल सर्विस लेना बेहतर है. मैकेनिक डीप क्लीनिंग करते हैं. कॉइल और ड्रेनेज लाइन साफ करते हैं और गैस लेवल भी चेक करते हैं. इससे मशीन की लाइफ बढ़ती है और बिजली की खपत भी कंट्रोल में रहती है.

कई बार लोग पैसे बचाने के लिए सर्विस टाल देते हैं. लेकिन बाद में बड़ी खराबी का खर्च ज्यादा भारी पड़ता है. साल में कम से कम एक बार पूरी सर्विस कराना समझदारी है. साफ शब्दों में कहें तो हल्की सफाई आप कर सकते हैं. लेकिन सही कूलिंग के लिए और एसी की लंबी उम्र के लिए सीजन की शुरूआत में मैकेनिक से सर्विस करवाना सही रहता है.

यह भी पढ़ें: ट्रैफिक चालान के नाम पर ठगी, मिनटों में साफ हो सकता है बैंक खाता, जानें कैसे बचना है

Published at : 04 Mar 2026 09:47 PM (IST)
Tags :
Utility News AC AC Tips Ac ServicE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
गर्मियों में एसी खुद से साफ करें या मैकेनिक बुलाएं, जान लें सही क्या रहेगा
गर्मियों में एसी खुद से साफ करें या मैकेनिक बुलाएं, जान लें सही क्या रहेगा
यूटिलिटी
आपके पैन कार्ड पर किसी और ने लोन तो नहीं ले लिया, जान लीजिए कैसे पता लगा सकते हैं आप
आपके पैन कार्ड पर किसी और ने लोन तो नहीं ले लिया, जान लीजिए कैसे पता लगा सकते हैं आप
यूटिलिटी
अगले महीने कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट
अगले महीने कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: MVA की तरफ से शरद पवार का राज्यसभा जाना तय! कांग्रेस ने किया समर्थन का ऐलान
महाराष्ट्र: MVA की तरफ से शरद पवार का राज्यसभा जाना तय! कांग्रेस ने किया समर्थन का ऐलान
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
क्रिकेट
SA vs NZ Semi Final: 77 पर गिरे 5 विकेट, फिर आया मार्को यानसेन का तूफान; सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ठोके 169 रन
77 पर गिरे 5 विकेट, फिर आया मार्को यानसेन का तूफान; सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ठोके 169 रन
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
विश्व
ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार
ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार
विश्व
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
यूटिलिटी
अगले महीने कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट
अगले महीने कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
World Luxurious Prison: इस देश की जेल के आगे फीके पड़ जाएंगे होटल, जानें क्या है इनके आलिशान होने की वजह
इस देश की जेल के आगे फीके पड़ जाएंगे होटल, जानें क्या है इनके आलिशान होने की वजह
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget