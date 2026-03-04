गर्मियों में एसी खुद से साफ करें या मैकेनिक बुलाएं, जान लें सही क्या रहेगा

AC Using Tips: फरवरी खत्म हो चुकी है और होली के बाद से तापमान तेजी से चढ़ने लगा है. दोपहर की धूप अब चुभने लगी है और रात में भी पंखा काफी नहीं लग रहा. ऐसे में घरों में एसी की जरूरत फिर से महसूस होने लगी है. कई लोग अब अपने एसी को चालू करने की तैयारी में हैं. लेकिन हर साल की तरह इस बार भी वही सवाल सामने है. क्या एसी को खुद साफ कर लें या फिर मैकेनिक बुलाना बेहतर रहेगा?

धूल, गंदगी और बंद फिल्टर न सिर्फ कूलिंग कम करते हैं. बल्कि बिजली बिल भी बढ़ा देते हैं. इसलिए एसी चालू करने से पहले उसकी सर्विसिंग को लेकर सही फैसला लेना जरूरी है. चलिए समझते हैं कि किस स्थिति में क्या करना सही रहेगा. जिससे एसी खराब होने से बच जाए.

खुद से एसी साफ करना सही?

अगर आपका एसी ज्यादा पुराना नहीं है और सिर्फ हल्की धूल जमी है. तो बेसिक सफाई आप खुद कर सकते हैं. सबसे पहले बिजली सप्लाई बंद करें. फिर इंडोर यूनिट का फ्रंट पैनल खोलकर एयर फिल्टर निकालें और साफ पानी से धो लें. फिल्टर सूखने के बाद ही वापस लगाएं. इससे एयरफ्लो बेहतर होता है और ठंडक जल्दी मिलती है.

लेकिन सिर्फ फिल्टर साफ करना पूरी सर्विसिंग नहीं है. अगर कॉइल पर मोटी धूल जमी हो. पानी लीकेज हो रहा हो या कूलिंग कम लग रही हो. तो अंदरूनी हिस्सों को खोलना जोखिम भरा हो सकता है. गलत तरीके से छेड़छाड़ करने पर पार्ट्स खराब हो सकते हैं. यानी छोटी मोटी सफाई ठीक है. लेकिन तकनीकी काम खुद करने से बचना चाहिए.

कब बुलाएं मैकेनिक?

अगर एसी लंबे समय से बंद पड़ा है. अजीब आवाज आ रही है या कूलिंग पहले जैसी नहीं रही. तो प्रोफेशनल सर्विस लेना बेहतर है. मैकेनिक डीप क्लीनिंग करते हैं. कॉइल और ड्रेनेज लाइन साफ करते हैं और गैस लेवल भी चेक करते हैं. इससे मशीन की लाइफ बढ़ती है और बिजली की खपत भी कंट्रोल में रहती है.

कई बार लोग पैसे बचाने के लिए सर्विस टाल देते हैं. लेकिन बाद में बड़ी खराबी का खर्च ज्यादा भारी पड़ता है. साल में कम से कम एक बार पूरी सर्विस कराना समझदारी है. साफ शब्दों में कहें तो हल्की सफाई आप कर सकते हैं. लेकिन सही कूलिंग के लिए और एसी की लंबी उम्र के लिए सीजन की शुरूआत में मैकेनिक से सर्विस करवाना सही रहता है.

