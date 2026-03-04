हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम

Holi Phone Safety Tips: होली में फोन भीगकर बंद हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे मौके पर आपको सबसे पहले करने चाहिए यह काम. जान लीजिए काम के टिप्स.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 04 Mar 2026 01:27 PM (IST)
Holi Phone Safety Tips: होली का मजा रंग और पानी के बिना अधूरा है. लेकिन कई बार यही मस्ती फोन के लिए मुसीबत बन जाती है. जरा सी लापरवाही और पानी या गीला रंग मोबाइल के अंदर पहुंच जाता है. फिर स्क्रीन ब्लैक, फोन बंद और दिल की धड़कन तेज. ऐसे समय में घबराना सबसे बड़ी गलती होती है. 

लेकिन सही कदम तुरंत उठा लिए जाएं तो डिवाइस को बचाया जा सकता है. गलत तरीके अपनाने से नुकसान दोगुना हो जाता है. इसलिए जरूरी है कि समझदारी से काम लिया जाए और कुछ बेसिक नियम याद रखे जाएं. जिससे आपका स्मार्टफोन स्थायी डैमेज से बच सके. जान लें काम के टिप्स

सबसे पहले फोन करें बंद

अगर फोन पानी या रंग लगने के बाद बंद हो गया है. तो तुरंत उसे स्विच ऑफ करें. अगर ऑन है तो भी बिना देर किए बंद कर दें. बार बार पावर बटन दबाकर चेक करना या जबरन ऑन करने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है. इससे अंदर शॉर्ट सर्किट का रिस्क बढ़ जाता है. चार्जर लगाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए. कई लोग सोचते हैं कि बैटरी खत्म हो गई होगी. लेकिन गीले फोन को चार्जिंग पर लगाना सबसे बड़ी गलती है. इसके साथ ही सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड निकाल लें. जिससे कम से कम आपका डेटा सेफ रहे.

बाहर से साफ करें

फोन को सूखे और मुलायम कपड़े या टिश्यू से हल्के हाथ से पोंछें. ध्यान रखें कि पानी पोर्ट्स या स्पीकर ग्रिल के अंदर और न जाए. फोन को जोर से झटकना या थपथपाना ठीक नहीं है. इससे नमी अंदर फैल सकती है. अगर पानी अंदर चला गया है. तो फोन को सूखी जगह पर रख दें. सिलिका जेल पैकेट हो तो एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं. कुछ लोग चावल का इस्तेमाल करते हैं. जो हल्की नमी सोख सकता है, लेकिन यह पूरी तरह भरोसेमंद तरीका नहीं है. कम से कम 24 से 48 घंटे तक फोन को ऐसे ही सूखने दें.

ड्रायर का यूज न करें

हेयर ड्रायर की गर्म हवा से फोन सुखाने की कोशिश न करें. ज्यादा गर्मी सर्किट बोर्ड, बैटरी और स्क्रीन को नुकसान पहुंचा सकती है. खासकर हाई एंड या महंगे फोन के मामले में घरेलू एक्सपेरिमेंट रिस्की हो सकते हैं. अगर फोन ऑन नहीं हो रहा या अंदर पानी होने का शक है. तो सर्विस सेंटर पर दिखाना बेहतर है. प्रोफेशनल टूल्स से वह अंदर की नमी और डैमेज चेक कर सकते हैं. अगर इन बातों का रखेंगे ध्यान तो खराब नहीं होगा आपका फोन.

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Published at : 04 Mar 2026 01:27 PM (IST)
Phone Safety Utility News HOLI
