हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआपके पैन कार्ड पर किसी और ने लोन तो नहीं ले लिया, जान लीजिए कैसे पता लगा सकते हैं आप

आपके पैन कार्ड पर किसी और ने लोन तो नहीं ले लिया, जान लीजिए कैसे पता लगा सकते हैं आप

PAN Card Safety Tips: आजकल दूसरों के नाम पर लिए जा रहे हैं फर्जी लोन. कहीं आपके नाम पर तो नहीं ले लिया किसी ने लोन. किस तरह लगा सकते हैं इस बात का पता? जान लें तरीके.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 04 Mar 2026 08:28 PM (IST)
Preferred Sources

PAN Card Safety Tips:  देश में इस्तेमाल होने वाला सबसे अहम फाइनेंशियल डाॅक्यूमेंट अगर कोई है तो वह पैन कार्ड है. बैंक अकाउंट खोलना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो या लोन लेना हो. हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. डिजिटल बैंकिंग और इंस्टेंट लोन के दौर में सुविधाएं बढ़ी हैं. लेकिन फ्रॉड के तरीके भी उतने ही तेज हुए हैं. कई मामलों में लोगों को तब पता चलता है कि उनके नाम पर लोन चल रहा है. 

जब वह खुद नया लोन या क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं और आवेदन रिजेक्ट हो जाता है. सोचिए आपने लोन लिया ही नहीं और ईएमआई आपके नाम पर दर्ज है. अगर समय रहते चेक न किया जाए तो सिबिल स्कोर खराब हो सकता है और आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप खुद समय समय पर यह चेक करते रहें कि आपके पैन से कहीं कोई फर्जी लोन तो नहीं जुड़ा है.

ऐसे करें अपने नाम पर लोन की जांच?

लोन लेने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है. कहीं आपके पैन कार्ड पर तो नहीं कोई फर्जी लोन ले लिया गया. इस बात का पता लगाने के लिए आप सबसे पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करें. भारत में चार अधिकृत क्रेडिट ब्यूरो हैं. जैसे TransUnion CIBIL, Experian, Equifax और CRIF High Mark. 

इनकी वेबसाइट से आप साल में एक बार फ्री रिपोर्ट ले सकते हैं. रिपोर्ट में Account Information या Loan Details सेक्शन ध्यान से देखें. अगर कोई ऐसा लोन दिखे जिसे आपने नहीं लिया या किसी अनजान बैंक की एंट्री हो. तो तुरंत अलर्ट हो जाएं. अचानक बड़ी लोन राशि या बिना जानकारी की गई क्रेडिट इंक्वायरी भी हिंट है कि कुछ गड़बड़ है.

ऐप्स और स्टेटमेंट में चेक करते रहें

आज फोन में कई फिनटेक ऐप्स जैसे CRED, Paytm और Google Pay आपके पैन से जुड़े एक्टिव लोन और कार्ड की जानकारी दिखाते हैं. इन पर नोटिफिकेशन ऑन रखें. जिससे किसी नई एंट्री की खबर तुरंत मिल जाए. इसके साथ ही हर महीने बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें. 

यहां करें शिकायत

अगर बिना जानकारी EMI कट रही है या कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखे. तो देरी न करें. संबंधित लेंडर से तुरंत संपर्क करें.  क्रेडिट ब्यूरो में शिकायत दर्ज करें और जरूरत हो तो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें या 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें. 

यह भी पढ़ें: बेटियों की पढ़ाई के लिए कितने रुपये देती है राजस्थान सरकार, क्या आप जानते हैं इस योजना का नाम?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 04 Mar 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
Loan Utility News PAN CARD
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
आपके पैन कार्ड पर किसी और ने लोन तो नहीं ले लिया, जान लीजिए कैसे पता लगा सकते हैं आप
आपके पैन कार्ड पर किसी और ने लोन तो नहीं ले लिया, जान लीजिए कैसे पता लगा सकते हैं आप
यूटिलिटी
अगले महीने कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट
अगले महीने कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
यूटिलिटी
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: शरद पवार की वजह से राज्यसभा की सातों सीटें होंगी निर्विरोध? जानिए वोटों का गणित
महाराष्ट्र: शरद पवार की वजह से राज्यसभा की सातों सीटें होंगी निर्विरोध? जानिए वोटों का गणित
क्रिकेट
पाकिस्तान के बाबर आजम ने टी20 इंटरनेशनल से ले लिया संन्यास? जानें क्या है वायरल दावे की सच्चाई
बाबर आजम ने टी20 इंटरनेशनल से ले लिया संन्यास? जानें क्या है वायरल दावे की सच्चाई
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
विश्व
ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार
ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार
विश्व
ईरान की नतान्ज फैसिलिटी में हुआ नुकसान, जवाबी हमलों ने दुबई को किया तबाह, कैसे मिडिल ईस्ट में इतना फेमस हुआ दुबई
ईरान की नतान्ज फैसिलिटी में हुआ नुकसान, जवाबी हमलों ने दुबई को किया तबाह, कैसे मिडिल ईस्ट में इतना फेमस हुआ दुबई
शिक्षा
कितनी होती है IPS की शुरुआती सैलरी? ये मिलती हैं सुविधाएं, जान लें डिटेल्स
कितनी होती है IPS की शुरुआती सैलरी? ये मिलती हैं सुविधाएं, जान लें डिटेल्स
बॉलीवुड
प्रियदर्शन के 'कम पढ़ाई' वाले बयान पर राजपाल यादव का छलका दर्द, कहा- 'टैलेंट मायने रखता है'
प्रियदर्शन के 'कम पढ़ाई' वाले बयान पर राजपाल यादव का छलका दर्द, कहा- 'टैलेंट मायने रखता है'
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget