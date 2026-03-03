रात होते ही भारतीय रेलवे में लागू हो जाते हैं ये नियम, सफर पर निकलने से पहले लीजिए जान

हालांकि अगर जो यात्री रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़ते हैं, उनसे टिकट की जांच की जा सकती है. अगर कोई अधिकारी बिना वजह बार-बार परेशान करता है तो हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.