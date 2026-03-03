एक्सप्लोरर
रात होते ही भारतीय रेलवे में लागू हो जाते हैं ये नियम, सफर पर निकलने से पहले लीजिए जान
रेलवे के नियमों के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सो रहे यात्रियों को टिकट दिखाने के लिए परेशान नहीं कर सकता है. यह नियम स्लीपर और एसी दोनों कोच पर लागू होते हैं.
भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी परिवहन सेवाओं में से एक है. रोजाना हजारों-लाखों इससे यात्री से सफर करते हैं. वहीं लंबी दूरी की यात्रा में रात का समय बहुत जरूरी माना जाता है. क्योंकि ज्यादातर यात्री इस दौरान आराम करना चाहते हैं. इसके अलावा यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने रात 10 बजे के बाद कुछ खास नियम लागू कर रखे हैं. इन नियमों का मकसद यह है कि हर यात्री को शांत और सुरक्षित माहौल मिले. ऐसे में अगर आप भी रात में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो इन नियमों की जानकारी होना जरूरी है. ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं की रात होते ही भारतीय रेलवे में कौन से नियम लागू हो जाते हैं और सफर पर निकलने से पहले आपको कौन से नियम जानना जरूरी है.
Published at : 03 Mar 2026 09:50 AM (IST)
यूटिलिटी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
