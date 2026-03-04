नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी

Bihar CM Nitish Kumar News: जेडीयू के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से बिहार गर्त में चला जाएगा. बिहारवासी सड़क पर उतर जाएंगे. महिलाएं उतर जाएंगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 04 Mar 2026 09:58 PM (IST)
बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है. बुधवार (04 मार्च, 2026) की दोपहर से इस चर्चा के बाद कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं इसको लेकर सियासी गलियारे में हड़कंप मचा है. इस खबर के बाद अब जेडीयू के अंदर विरोध शुरू हो गया है. देर शाम जेडीयू से जुड़े युवा कार्यकर्ता सीएम आवास के पास पहुंचे. उन्होंने अपना विरोध जताया.

जेडीयू के कार्यकर्ता ने कहा, "देखिए हम लोग तो पटना के ही हैं… दोपहर से जो खबर चल रही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है तो यही सुनकर आए हैं… पूरा बिहार आज चिंतित है कि बिहार का भविष्य गर्त में चला जाएगा. बिहार की होली खराब हो गई…" 

'बिहार में कुछ भी घटना घट सकती है…'

आगे कहा कि, "हम लोग मुख्यमंत्री आवास के पास आए हैं यही कहने कि जो भी शक्तियां उनके पीछे लगी हुई हैं वो सुधर जाएं नहीं तो बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन होगा… बिहार में कुछ भी घटना घट सकती है अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है… बिहारवासी सड़क पर उतर जाएंगे… महिलाएं उतर जाएंगी…"

विजय चौधरी बोले- नीतीश कुमार लेंगे आखिरी फैसला

दूसरी ओर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों पर बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, "... बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरी फैसला लेंगे... बातचीत चल रही है, आखिरी फैसला उन्हें ही लेना है..."

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बारे में उन्होंने कहा, "... पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि वे राजनीति में एक्टिव हों और पार्टी की एक्टिविटी में हिस्सा लें..."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 04 Mar 2026 09:55 PM (IST)
JDU Rajya Sabha Elections Nitish Kumar Rajya Sabha Poll BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
