होली पर बाजार से नकली मावा तो नहीं ला रहे आप? ऐसे कर सकते हैं चेक

ऐसे में नकली और असली मावे में पहचान करने के लिए मावे को हथेली पर लेकर एक से दो मिनट रगड़ें. अगर हल्की घी जैसी खुशबू आए, बनावट मुलायम और चिकनी हो तथा दूध जैसी महक आए तो मावा शुद्ध हो सकता है. अगर मावा चिपचिपा ज्यादा सख्त या अजीब गंध वाला लगे तो उसमें मिलावट हो सकती है.