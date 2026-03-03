हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीहोली पर बाजार से नकली मावा तो नहीं ला रहे आप? ऐसे कर सकते हैं चेक

होली पर बाजार से नकली मावा तो नहीं ला रहे आप? ऐसे कर सकते हैं चेक

होली के समय मावे की मांग नॉर्मल दिनों से कई गुना बढ़ जाती है. 60 से 70 प्रतिशत लोग बाजार से मिठाई लेने के बजाय घर पर गुझिया बनाते हैं. ज्यादा मांग के कारण दुकानदार मिलावटी मावा बेच देते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 03 Mar 2026 08:27 AM (IST)
होली के समय मावे की मांग नॉर्मल दिनों से कई गुना बढ़ जाती है. 60 से 70 प्रतिशत लोग बाजार से मिठाई लेने के बजाय घर पर गुझिया बनाते हैं. ज्यादा मांग के कारण दुकानदार मिलावटी मावा बेच देते हैं.

होली का त्योहार आ चुका है. वहीं, होली पर घरों में कई तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं. ऐसे ही होली आते ही घरों में गुझिया बनाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है. वहीं ज्यादातर मिठाइयां बनाने के लिए मैदा, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और सबसे जरूरी मावा होता है. लेकिन त्योहारों के समय जिस चीज की सबसे ज्यादा मांग बढ़ती है उसमें मिलावट का खतरा भी बढ़ जाता है. कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ लोग सिंथेटिक दूध, स्टार्च सफेद पाउडर, डिटर्जेंट, घटिया तेल या केमिकल मिलाकर नकली मावा तैयार कर देते हैं. वहीं देखने में यह असली जैसा ही लगता है. लेकिन सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. मिलावटी मावा खाने से पेट दर्द, उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग और पाचन तंत्र की गंभीर दिक्कतें हो सकती है. ऐसे में गुझिया बनाने से पहले मावे की शुद्धता जांच लेना बहुत जरूरी है. लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू तरीकों से असली और नकली मावा की पहचान की जा सकती है.

1/8
आपको बता दें कि होली के समय मावे की मांग नॉर्मल दिनों से कई गुना बढ़ जाती है. 60 से 70 प्रतिशत लोग बाजार से मिठाई लेने के बजाय घर पर गुझिया बनाते हैं, जिससे मावा की खपत तेजी से बढ़ती है. ज्यादा मांग के कारण कुछ दुकानदार लागत घटाने के लिए मिलावटी मावा बेच देते हैं.
आपको बता दें कि होली के समय मावे की मांग नॉर्मल दिनों से कई गुना बढ़ जाती है. 60 से 70 प्रतिशत लोग बाजार से मिठाई लेने के बजाय घर पर गुझिया बनाते हैं, जिससे मावा की खपत तेजी से बढ़ती है. ज्यादा मांग के कारण कुछ दुकानदार लागत घटाने के लिए मिलावटी मावा बेच देते हैं.
2/8
ऐसे में नकली और असली मावे में पहचान करने के लिए मावे को हथेली पर लेकर एक से दो मिनट रगड़ें. अगर हल्की घी जैसी खुशबू आए, बनावट मुलायम और चिकनी हो तथा दूध जैसी महक आए तो मावा शुद्ध हो सकता है. अगर मावा चिपचिपा ज्यादा सख्त या अजीब गंध वाला लगे तो उसमें मिलावट हो सकती है.
ऐसे में नकली और असली मावे में पहचान करने के लिए मावे को हथेली पर लेकर एक से दो मिनट रगड़ें. अगर हल्की घी जैसी खुशबू आए, बनावट मुलायम और चिकनी हो तथा दूध जैसी महक आए तो मावा शुद्ध हो सकता है. अगर मावा चिपचिपा ज्यादा सख्त या अजीब गंध वाला लगे तो उसमें मिलावट हो सकती है.
Published at : 03 Mar 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Fake Mawa Check Real Mawa Test Holi Sweets Safety Gujiya Khoya

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बिना UAN नंबर के कैसे पता लगा सकते हैं PF बैलेंस? जान लीजिए तरीका
बिना UAN नंबर के कैसे पता लगा सकते हैं PF बैलेंस? जान लीजिए तरीका
यूटिलिटी
क्या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी मिलता है किसान निधि का पैसा, जान लें नियम?
क्या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी मिलता है किसान निधि का पैसा, जान लें नियम?
यूटिलिटी
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
यूटिलिटी
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Iran Attacks: चीन ने ईरान को दीं मिसाइलें, जिनका जंग में इस्तेमाल कर रहा मुस्लिम मुल्क, जानें क्या है सच?
चीन ने ईरान को दीं मिसाइलें, जिनका जंग में इस्तेमाल कर रहा मुस्लिम मुल्क, जानें क्या है सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'होली पर आपत्तिजनक गाने न चलाएं, ना किसी को जबरन रंग न लगाएं', बोले- CM योगी आदित्यनाथ
'होली पर आपत्तिजनक गाने न चलाएं, ना किसी को जबरन रंग न लगाएं', बोले- CM योगी आदित्यनाथ
इंडिया
Weather Forecast: होली पर कैसा रहेगा मौसम, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी कहां, जानें यूपी-बिहार, दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
होली पर कैसा रहेगा मौसम, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी कहां, जानें यूपी-बिहार, दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
क्रिकेट
T-20 World Cup 2026: सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को इस बात पर देना होगा ध्यान, कहीं खिताबी जंग में हो न जाए बड़ी गलती
T-20 World Cup 2026: सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को इस बात पर देना होगा ध्यान, कहीं खिताबी जंग में हो न जाए बड़ी गलती
बॉलीवुड
O Romeo Box Office Day 18: तीसरे मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो', 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई
तीसरे मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो', 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई
जम्मू और कश्मीर
अली खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, महबूबा मुफ्ती ने किया महिलाओं को रिहा करने का आग्रह
अली खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, महबूबा मुफ्ती ने किया महिलाओं को रिहा करने का आग्रह
ट्रेंडिंग
भोजपुरिया माटी ही अलग है... दुबई में बम गिरा तो डरने की जगह कमेंट्री करने लगे बिहारी, वीडियो वायरल
भोजपुरिया माटी ही अलग है... दुबई में बम गिरा तो डरने की जगह कमेंट्री करने लगे बिहारी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
बिना UAN नंबर के कैसे पता लगा सकते हैं PF बैलेंस? जान लीजिए तरीका
बिना UAN नंबर के कैसे पता लगा सकते हैं PF बैलेंस? जान लीजिए तरीका
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget