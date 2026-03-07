ईरान में जंग के बीच बदला LPG सिलेंडर बुकिंग का नियम, जानें अब कितने दिन में होगा दूसरा बुक

LPG Booking New Rules: रसोई गैस आज लगभग हर घर की सबसे जरूरी जरूरत बन चुकी है. खाना बनाने से लेकर रोजमर्रा की रसोई तक, एलपीजी सिलेंडर पर लाखों परिवार निर्भर रहते हैं. ऐसे में गैस से जुड़ा कोई भी नया नियम सीधे लोगों के बजट और प्लानिंग को प्रभावित करता है. हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग से जुड़ा एक अहम बदलाव लागू किया गया है. यह बदलाव ईरान में चल रहे युद्ध के बीच आया है.

पहले उपभोक्ता कम समय के अंतराल में दोबारा सिलेंडर बुक कर सकते थे. लेकिन अब इसके लिए ज्यादा इंतजार करना होगा. यह फैसला ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और सप्लाई मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए लिया गया बताया जा रहा है. नए नियम के बाद कई परिवारों को अपने गैस इस्तेमाल की योजना थोड़ी बदलनी पड़ सकती है. जान लें नये नियम.

एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियम में क्या बदलाव हुआ?

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दोबारा बुकिंग को लेकर नया नियम लागू किया गया है. पहले उपभोक्ता करीब 15 दिन के अंतराल के बाद नया सिलेंडर बुक कर सकते थे. लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है. यानी एक बार सिलेंडर बुक होने के बाद दूसरा रिफिल बुक करने के लिए कम से कम तीन हफ्ते का इंतजार करना होगा.

यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है. गैस कंपनियों का कहना है कि इस बदलाव का मकसद सप्लाई सिस्टम को बेहतर तरीके से मैनेज करना है. जब मांग अचानक बढ़ती है तो डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम पर दबाव पड़ता है. इसलिए बुकिंग का अंतराल बढ़ाकर बैलेंस रखने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ें: एसी, फ्रिज और कूलर चलाने का ये तरीका जान लेंगे तो कम आएगा बिजली बिल, जान लें काम की बात

नियम बदलने के पीछे क्या है वजह?

मिडिल ईस्ट में चल रहे खराब हालातों के चलते समुद्री व्यापार मार्गों और ऊर्जा सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है. ऐसे हालात में सरकार और तेल कंपनियां पहले से तैयारी करना चाहती हैं. जब भी इस तरह सिचुएशन बनती है. तो लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने लगते हैं.

इसे पैनिक बुकिंग कहा जाता है. इससे बाजार में अचानक कमी जैसी स्थिति बन सकती है. 21 दिन का नया अंतराल तय करने का मकसद इसी स्थिति को रोकना है. इससे उपलब्ध स्टॉक का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा और सही से डिस्ट्रब्यूशन किया जा सके.

यह भी पढ़ें: पात्रता पूरी होने के बाद भी खाते में नहीं आ रहा किसान निधि का पैसा, यहां कर सकते हैं पूछताछ