ईरान में जंग के बीच बदला LPG सिलेंडर बुकिंग का नियम, जानें अब कितने दिन में होगा दूसरा बुक

LPG Booking New Rules: एलपीजी सिलेंडर बुकिंग से जुड़ा नियम बदला गया है. अब उपभोक्ताओं को दोबारा सिलेंडर बुक करने के लिए पहले से ज्यादा इंतजार करना होगा. जान लें नया बदलाव.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 07 Mar 2026 04:55 PM (IST)
LPG Booking New Rules: रसोई गैस आज लगभग हर घर की सबसे जरूरी जरूरत बन चुकी है. खाना बनाने से लेकर रोजमर्रा की रसोई तक, एलपीजी सिलेंडर पर लाखों परिवार निर्भर रहते हैं. ऐसे में गैस से जुड़ा कोई भी नया नियम सीधे लोगों के बजट और प्लानिंग को प्रभावित करता है. हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग से जुड़ा एक अहम बदलाव लागू किया गया है. यह बदलाव ईरान में चल रहे युद्ध के बीच आया है.

पहले उपभोक्ता कम समय के अंतराल में दोबारा सिलेंडर बुक कर सकते थे. लेकिन अब इसके लिए ज्यादा इंतजार करना होगा. यह फैसला ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और सप्लाई मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए लिया गया बताया जा रहा है. नए नियम के बाद कई परिवारों को अपने गैस इस्तेमाल की योजना थोड़ी बदलनी पड़ सकती है. जान लें नये नियम.

एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियम में क्या बदलाव हुआ?

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दोबारा बुकिंग को लेकर नया नियम लागू किया गया है. पहले उपभोक्ता करीब 15 दिन के अंतराल के बाद नया सिलेंडर बुक कर सकते थे. लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है. यानी एक बार सिलेंडर बुक होने के बाद दूसरा रिफिल बुक करने के लिए कम से कम तीन हफ्ते का इंतजार करना होगा. 

यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है. गैस कंपनियों का कहना है कि इस बदलाव का मकसद सप्लाई सिस्टम को बेहतर तरीके से मैनेज करना है. जब मांग अचानक बढ़ती है तो डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम पर दबाव पड़ता है. इसलिए बुकिंग का अंतराल बढ़ाकर बैलेंस रखने की कोशिश की जा रही है.

नियम बदलने के पीछे क्या है वजह?

मिडिल ईस्ट में चल रहे खराब हालातों के चलते समुद्री व्यापार मार्गों और ऊर्जा सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है. ऐसे हालात में सरकार और तेल कंपनियां पहले से तैयारी करना चाहती हैं. जब भी इस तरह सिचुएशन बनती है. तो लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने लगते हैं. 

इसे पैनिक बुकिंग कहा जाता है. इससे बाजार में अचानक कमी जैसी स्थिति बन सकती है. 21 दिन का नया अंतराल तय करने का मकसद इसी स्थिति को रोकना है. इससे उपलब्ध स्टॉक का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा और सही से डिस्ट्रब्यूशन किया जा सके.

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Published at : 07 Mar 2026 04:51 PM (IST)
