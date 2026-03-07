Rashtrapati Bhawan Change Of Guard Ceremony: दिल्ली आने वाले ज्यादातर लोग ऐतिहासिक इमारतों और खास सरकारी स्थलों को करीब से देखने की इच्छा रखते हैं. इन्हीं जगहों में राष्ट्रपति भवन का नाम सबसे ऊपर आता है. यहां हर शनिवार होने वाली चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी एक ऐसा कार्यक्रम है. जो लोगों को बढ़िया एक्सपीरिएंस देता है. यह समारोह अब नए समय पर आयोजित किया जा रहा है.

जिसे दर्शकों के लिए इसे देखना ज्यादा सुविधाजनक हो सके. राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला यह कार्यक्रम सुबह के शांत माहौल में आयोजित होता है. जहां दर्शक भारतीय सेना की सटीक और व्यवस्थित परंपरा को करीब से देख सकते हैं. अगर आप भी इस समारोह को लाइव देखना चाहते हैं. तो जान लीजिए नई टाइमिंग और टिकट बुकिंग की प्रोसेस.

क्या है चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी?

चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी एक पुरानी सैन्य परंपरा से जुड़ा कार्यक्रम है. जिसकी जड़ें इतिहास में काफी पीछे तक जाती हैं. पहले महलों, किलों और रक्षा प्रतिष्ठानों में तैनात सैनिकों को तय समय के बाद बदला जाता था. जिससे नई टीम सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल सके. समय के साथ यह प्रोसेस फॉर्मल समारोह के रूप में हो गई. राष्ट्रपति भवन में भी इसी परंपरा को पूरे अनुशासन और सम्मान के साथ निभाया जाता है.

यह लगभग आधे घंटे का कार्यक्रम होता है. जिसमें गार्ड की एक टुकड़ी दूसरी टुकड़ी को औपचारिक रूप से ड्यूटी सौंपती है. इस दौरान सैनिकों की सटीक चाल, कमांड और तालमेल देखने लायक होता है. यही वजह है कि इसे देखने के लिए कई लोग खास तौर पर राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं.

कौन संभालती है इस समारोह की जिम्मेदारी?

राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस परंपरा को सेरेमोनियल आर्मी गार्ड बटालियन निभाती है. यही यूनिट राष्ट्रपति के औपचारिक सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात रहती है. समारोह के दौरान सैनिक पूरी वर्दी और सैन्य अनुशासन के साथ इस प्रोसेस को पूरा करते हैं.

हाल के समय में इस कार्यक्रम को और व्यवस्थित और दर्शकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं. अब यह समारोह राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में आयोजित किया जाता है. इससे दर्शकों के लिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो गया है.

कैसे मिलेगा इसका टिकट?

इस समारोह को देखने के लिए पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है. 22 फरवरी 2025 से इसमें शामिल होने वाले हर विजिटर के लिए 50 रुपये की एंट्री फीस तय की गई है. यह फीस ऑनलाइन बुकिंग के समय ली जाती है. जिससे एंट्री प्रोसेस को सही रखा जा सके.

समारोह हर शनिवार आयोजित किया जाता है और अब इसका समय सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच तय किया गया है. कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में आयोजित होता है. दर्शकों को तय समय से पहले पहुंचना बेहतर रहता है. जिससे सुरक्षा जांच और एंट्री प्रोसेस आसानी से पूरी हो सके.

