गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग

गर्मियों में सबसे पहले फ्रिज का टेम्परेचर सही रखना जरूरी है. गर्मियों में मीडियम से थोड़ा ज्यादा कूलिंग सेट करना बेहतर माना जाता है. इससे अंदर का तापमान संतुलित रहता है और खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब नहीं होतीं. बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर रखने से बिजली खपत भी बढ़ सकती है.