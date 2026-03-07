हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग

गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग

Refrigerator Using Tips: गर्मी बढ़ने पर फ्रिज की सही सेटिंग और इस्तेमाल पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है. कुछ आसान बदलाव और सही टेम्परेचर रखने से फ्रिज की कूलिंग बेहतर हो सकती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 07 Mar 2026 05:45 PM (IST)
Refrigerator Using Tips: गर्मी बढ़ने पर फ्रिज की सही सेटिंग और इस्तेमाल पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है. कुछ आसान बदलाव और सही टेम्परेचर रखने से फ्रिज की कूलिंग बेहतर हो सकती है.

गर्मी बढ़ते ही घरों में फ्रिज का इस्तेमाल भी ज्यादा होने लगता है. ठंडा पानी, फल और खाने को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज लगातार चलता है. लेकिन कई बार सही सेटिंग न होने की वजह से इसकी कूलिंग उतनी प्रभावी नहीं रहती. ऐसे में कुछ आसान बदलाव करके इसकी परफॉर्मेंस बेहतर बनाई जा सकती है.

गर्मियों में सबसे पहले फ्रिज का टेम्परेचर सही रखना जरूरी है. गर्मियों में मीडियम से थोड़ा ज्यादा कूलिंग सेट करना बेहतर माना जाता है. इससे अंदर का तापमान संतुलित रहता है और खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब नहीं होतीं. बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर रखने से बिजली खपत भी बढ़ सकती है.
गर्मियों में सबसे पहले फ्रिज का टेम्परेचर सही रखना जरूरी है. गर्मियों में मीडियम से थोड़ा ज्यादा कूलिंग सेट करना बेहतर माना जाता है. इससे अंदर का तापमान संतुलित रहता है और खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब नहीं होतीं. बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर रखने से बिजली खपत भी बढ़ सकती है.
फ्रिज को बार-बार खोलना भी कूलिंग को प्रभावित करता है. हर बार दरवाजा खुलने पर ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और मशीन को दोबारा कूलिंग बनाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसलिए कोशिश करें कि जरूरत के समय ही फ्रिज खोलें और जल्दी बंद कर दें.
फ्रिज को बार-बार खोलना भी कूलिंग को प्रभावित करता है. हर बार दरवाजा खुलने पर ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और मशीन को दोबारा कूलिंग बनाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसलिए कोशिश करें कि जरूरत के समय ही फ्रिज खोलें और जल्दी बंद कर दें.
Published at : 07 Mar 2026 05:42 PM (IST)
