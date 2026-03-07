एक्सप्लोरर
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
Refrigerator Using Tips: गर्मी बढ़ने पर फ्रिज की सही सेटिंग और इस्तेमाल पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है. कुछ आसान बदलाव और सही टेम्परेचर रखने से फ्रिज की कूलिंग बेहतर हो सकती है.
गर्मी बढ़ते ही घरों में फ्रिज का इस्तेमाल भी ज्यादा होने लगता है. ठंडा पानी, फल और खाने को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज लगातार चलता है. लेकिन कई बार सही सेटिंग न होने की वजह से इसकी कूलिंग उतनी प्रभावी नहीं रहती. ऐसे में कुछ आसान बदलाव करके इसकी परफॉर्मेंस बेहतर बनाई जा सकती है.
07 Mar 2026
