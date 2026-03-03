Live: तेहरान-बेरुत पर इजरायल ने की एयरस्ट्राइक, ईरान में 742 की मौत और 750 से ज्यादा घायल

मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ शुरू हुई जंग आज चौथे दिन में पहुंच गई है. ये सब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल की जॉइंट स्ट्राइक्स से शुरू हुआ था, जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई. तब से अब तक हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं. ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए, गल्फ देशों में अमेरिकी बेस और दूतावासों पर ड्रोन और मिसाइल दागे. इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक बढ़ाए. ईरान में मौतों का आंकड़ा अब 742 से ऊपर पहुंच गया है और दुनिया भर में तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा हो गई हैं.

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने माचई ईरान में तबाही

सब कुछ अचानक शुरू हुआ. अमेरिका और इजरायल ने 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' लॉन्च किया. इजरायली F-35 और अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, बैलिस्टिक मिसाइल बेस और लीडरशिप टारगेट्स पर हमले किए. तेहरान में खामेनेई का घर हिट हुआ और ईरानी मीडिया ने उनकी मौत की पुष्टि की. पहले दिन ईरान में करीब 200 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर मिलिट्री पर्सनल शामिल थे. अमेरिका ने कहा कि ये ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए था. इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में फॉक्स न्यूज को बताया कि अगर अब नहीं रोकते, तो ईरान के प्रोग्राम कुछ महीनों में हमलों से 'इम्यून' हो जाते यानी अंडरग्राउंड बंकर इतने मजबूत कि कोई हमला काम नहीं कर सकता था. इजरायल ने GBU-28 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए, अमेरिका ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागीं. कुल 500 से ज्यादा टारगेट हिट हुए. ईरान ने पहले दिन कोई बड़ा जवाब नहीं दिया, लेकिन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने चेतावनी दी.

होर्मुज स्ट्रैट बंद और मिसाइल-ड्रोन्स के हमले

ईरान ने बदला लेना शुरू किया. IRGC ने कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. दुबई और अबू धाबी (UAE) में ड्रोन अटैक हुए. सऊदी अरब और ओमान पर भी हमले हुए. ईरान ने होर्मुज स्ट्रैट बंद करने का ऐलान किया, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है. ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जबारी ने कहा कि कोई जहाज गुजरा तो जला देंगे. इस दिन ईरान में अमेरिकी स्ट्राइक्स से 150 मौतें हुईं, गल्फ देशों में 50 से ज्यादा. अमेरिकी सैनिकों में 2 मौतें. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि डेमोक्रेट्स सिर्फ विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो शामिल हैं. इजरायल ने तेहरान में IRGC के कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह किया, जहां से प्रोपगैंडा चलता था. ईरान ने फतेह-110 बैलिस्टिक मिसाइलें और शाहेद-136 ड्रोन्स इस्तेमाल किए. कतर ने 65 में से 63 मिसाइल इंटरसेप्ट कीं.

इजरायल ने हिज्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया

अमेरिका ने ऐलान किया कि अगले 24 घंटों में ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन, ड्रोन्स और नेवी पर बड़े हमले होंगे. ट्रंप ने CNN को कहा कि 'बिग वन' जल्द आएगा और अभी 'हार्ड हिट' भी नहीं किया. इजरायल ने बेरूत में हिज्बुल्लाह के अल-मनार टीवी हेडक्वार्टर पर बॉम्ब गिराया, जो अब दूसरे जगह से ब्रॉडकास्ट कर रहा है. लेबनान में दक्षिणी इलाकों और बेका वैली में स्ट्राइक्स से 52 मौतें, 154 घायल. इजरायल ने PIJ के लेबनान कमांडर अबू हमजा रमी और हिज्बुल्लाह के इंटेल हेड हुसैन मकलेह को मारने का दावा किया.

ईरान ने रियाद में अमेरिकी दूतावास पर दो ड्रोन्स से हमला किया, आग लगी लेकिन कोई मौत नहीं. कुवैत और दुबई में भी अटैक हुए. अमेरिका ने 14 देशों (बहरीन, कुवैत, मिस्र आदि) से अपने नागरिकों को तुरंत निकलने की सलाह दी.

शुरुआती 30 घंटों में ईरान पर 2000 हमले हुए

आज सुबह से तेहरान में अमेरिकी और इजरायली स्ट्राइक्स जारी हैं. 2000 से ज्यादा टारगेट हिट हो चुके हैं. इजरायल ने तेहरान में IRIB (ईरानी ब्रॉडकास्टिंग) के और साइट्स तबाह किए. ईरान ने जवाब में इराक के एरबिल में अमेरिकी बेस पर ड्रोन्स दागे, जहां 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए. लेबनान में दक्षिणी गांवों से हजारों लोग भाग रहे हैं, ट्रैफिक में फंसरकर आज लेबनान में 20 मौतें और हुईं.

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने X पर पोस्ट किया कि अमेरिका ने इजरायल की तरफ से 'चॉइस की जंग' शुरू की, कोई ईरानी खतरा नहीं था. अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि हमले 'डिफेंस के लिए जरूरी' थे, और जल्दी खत्म होंगे. ट्रंप ने रियाद हमले पर कहा कि जवाब 'बहुत जल्द' आएगा, लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजेंगे.