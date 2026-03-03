हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIsrael US Iran War Live: तेहरान-बेरुत पर इजरायल ने की एयरस्ट्राइक, ईरान में 742 की मौत और 750 से ज्यादा घायल

Israel US Iran War Live: 4 दिन बाद भी US-इजरायल और ईरान के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि यह अब आर या पार वाली स्थिति में पहुंच चुकी है. ट्रंप ने कहा है कि यह जंग 4-5 हफ्ते तक चल सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Mar 2026 12:43 PM (IST)

LIVE

Key Events
Israel US Iran War Live Updates Missile Attack UAE Dubai Tehran Blast Middle East Tensions Donald Trump Netanyahu News Hindi Israel US Iran War Live: तेहरान-बेरुत पर इजरायल ने की एयरस्ट्राइक, ईरान में 742 की मौत और 750 से ज्यादा घायल
US-Israel Iran War
Source : ABPLIVE

Background

मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ शुरू हुई जंग आज चौथे दिन में पहुंच गई है. ये सब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल की जॉइंट स्ट्राइक्स से शुरू हुआ था, जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई. तब से अब तक हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं. ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए, गल्फ देशों में अमेरिकी बेस और दूतावासों पर ड्रोन और मिसाइल दागे. इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक बढ़ाए. ईरान में मौतों का आंकड़ा अब 742 से ऊपर पहुंच गया है और दुनिया भर में तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा हो गई हैं.

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने माचई ईरान में तबाही

सब कुछ अचानक शुरू हुआ. अमेरिका और इजरायल ने 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' लॉन्च किया. इजरायली F-35 और अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, बैलिस्टिक मिसाइल बेस और लीडरशिप टारगेट्स पर हमले किए. तेहरान में खामेनेई का घर हिट हुआ और ईरानी मीडिया ने उनकी मौत की पुष्टि की. पहले दिन ईरान में करीब 200 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर मिलिट्री पर्सनल शामिल थे. अमेरिका ने कहा कि ये ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए था. इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में फॉक्स न्यूज को बताया कि अगर अब नहीं रोकते, तो ईरान के प्रोग्राम कुछ महीनों में हमलों से 'इम्यून' हो जाते यानी अंडरग्राउंड बंकर इतने मजबूत कि कोई हमला काम नहीं कर सकता था. इजरायल ने GBU-28 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए, अमेरिका ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागीं. कुल 500 से ज्यादा टारगेट हिट हुए. ईरान ने पहले दिन कोई बड़ा जवाब नहीं दिया, लेकिन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने चेतावनी दी.

होर्मुज स्ट्रैट बंद और मिसाइल-ड्रोन्स के हमले

ईरान ने बदला लेना शुरू किया. IRGC ने कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. दुबई और अबू धाबी (UAE) में ड्रोन अटैक हुए. सऊदी अरब और ओमान पर भी हमले हुए. ईरान ने होर्मुज स्ट्रैट बंद करने का ऐलान किया, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है. ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जबारी ने कहा कि कोई जहाज गुजरा तो जला देंगे. इस दिन ईरान में अमेरिकी स्ट्राइक्स से 150 मौतें हुईं, गल्फ देशों में 50 से ज्यादा. अमेरिकी सैनिकों में 2 मौतें. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि डेमोक्रेट्स सिर्फ विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो शामिल हैं. इजरायल ने तेहरान में IRGC के कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह किया, जहां से प्रोपगैंडा चलता था. ईरान ने फतेह-110 बैलिस्टिक मिसाइलें और शाहेद-136 ड्रोन्स इस्तेमाल किए. कतर ने 65 में से 63 मिसाइल इंटरसेप्ट कीं.

इजरायल ने हिज्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया

अमेरिका ने ऐलान किया कि अगले 24 घंटों में ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन, ड्रोन्स और नेवी पर बड़े हमले होंगे. ट्रंप ने CNN को कहा कि 'बिग वन' जल्द आएगा और अभी 'हार्ड हिट' भी नहीं किया. इजरायल ने बेरूत में हिज्बुल्लाह के अल-मनार टीवी हेडक्वार्टर पर बॉम्ब गिराया, जो अब दूसरे जगह से ब्रॉडकास्ट कर रहा है. लेबनान में दक्षिणी इलाकों और बेका वैली में स्ट्राइक्स से 52 मौतें, 154 घायल. इजरायल ने PIJ के लेबनान कमांडर अबू हमजा रमी और हिज्बुल्लाह के इंटेल हेड हुसैन मकलेह को मारने का दावा किया.

ईरान ने रियाद में अमेरिकी दूतावास पर दो ड्रोन्स से हमला किया, आग लगी लेकिन कोई मौत नहीं. कुवैत और दुबई में भी अटैक हुए. अमेरिका ने 14 देशों (बहरीन, कुवैत, मिस्र आदि) से अपने नागरिकों को तुरंत निकलने की सलाह दी.

शुरुआती 30 घंटों में ईरान पर 2000 हमले हुए

आज सुबह से तेहरान में अमेरिकी और इजरायली स्ट्राइक्स जारी हैं. 2000 से ज्यादा टारगेट हिट हो चुके हैं. इजरायल ने तेहरान में IRIB (ईरानी ब्रॉडकास्टिंग) के और साइट्स तबाह किए. ईरान ने जवाब में इराक के एरबिल में अमेरिकी बेस पर ड्रोन्स दागे, जहां 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए. लेबनान में दक्षिणी गांवों से हजारों लोग भाग रहे हैं, ट्रैफिक में फंसरकर आज लेबनान में 20 मौतें और हुईं.

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने X पर पोस्ट किया कि अमेरिका ने इजरायल की तरफ से 'चॉइस की जंग' शुरू की, कोई ईरानी खतरा नहीं था. अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि हमले 'डिफेंस के लिए जरूरी' थे, और जल्दी खत्म होंगे. ट्रंप ने रियाद हमले पर कहा कि जवाब 'बहुत जल्द' आएगा, लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजेंगे.

12:43 PM (IST)  •  03 Mar 2026

Israel US Iran War Live: चीन के विदेश मंत्री ने अब्बास अरागची से बात की

चीन के विदेश मंत्री वान्ग यी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ फोन पर बातचीत की है. चीन ने कहा कि वह ईरान को उसकी संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने में समर्थन देता है. चीन उसके वैध और कानूनी अधिकारों और हितों को बनाए रखने में भी उसका साथ देता है. चीन ने अमेरिका और इजरायल से तुरंत सैन्य अभियान रोकने, तनाव को और बढ़ने से रोकने और संघर्ष को फैलकर पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने से रोकने का आग्रह किया है.

12:25 PM (IST)  •  03 Mar 2026

Israel US Iran War Live: भारत से लंदन जाने के लिए फ्लाइट टिकट महंगे हुए

ईरान तनाव के बीच लंदन जाने वाले भारतीयों के लिए हवाई किराए में भारी उछाल देखने को मिल रहा है. ABP न्यूज ने ऑनलाइन वेबसाइट्स को चेक किया तो पाया कि दिल्ली से लंदन की फ्लाइट काफी महंगी हो गई है. उदाहरण के लिए, अगर आप 6 मार्च को दिल्ली से लंदन की डायरेक्ट (नॉन-स्टॉप) फ्लाइट लेते हैं, तो आपको 9 लाख रुपये से भी ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है.

दिल्ली से लंदन के किराये में बढ़ोतरी हुई.
दिल्ली से लंदन के किराये में बढ़ोतरी हुई.
